प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन के लिए आधारशिला रखी। इस मौके पर परंपरागत तौर पर भूमिपूजन किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि नई संसद की इमारत आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। यह पहला मौका है जब आजादी के बाद संसद का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले मौजूदा संसद का निर्माण 1921 में शुरू करवाया गया था। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। उम्मीद की जा रही है कि इमारत का उद्घाटन 2022 में किया जाएगा जब देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। पीएमओ ने कहा कि यह भवन नए भारत के सपनों को साकार करेगा।

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक मजबूत लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़े हैं। इस मौके का गवाह बनना 130 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने 2014 को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है जब मैं पहली बार संसद आया था। पीएम ने कहा कि सांसदों को हमेशा जवाबदेह होना जरूरी है। हमें तंत्र और तत्व दोनों के रास्ते पर चलना है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आजादी के सौ साल बाद 2047 में भारत को कैसे देखेंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्रियों सहित कई अहम शख्सियत मौजूद रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित 200 मेहमानों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी, शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी मौजूद रहे।

