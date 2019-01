प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुटियन दिल्ली के तौर-तरीकों पर टिप्पणी की। मंगलवार को ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने लुटियन के दायरे से खुद को कोसो दूर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह साधारण तबके से आते हैं और लुटियन की अमीर शैली से बिल्कुल अलग हैं। जब प्रधानमंत्री से उनके कार्यकाल के दौरान उनके संतोष और पछतावा के संदर्भ में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “ये निर्णय मैं जनता पर छोड़ देता हूं कि जो मैंने काम किया उससे उन्हें संतोष है या नहीं। एक बात जरूर है, लुटियन दुनिया को मैं ना अपने में ला सका हूं और ना ही अपना बना सका हूं। मैं इसे अपने में लाना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है। मैं नॉन इलिट दुनिया का प्रतिनिधि हूं। उन्हें मैं जीत नहीं पाया। कोशिश कर रहा हूं ऐसे जो तत्व हैं उन्हें कैसे जीत पाऊं।”

देश की राजधानी दिल्ली में अंग्रेजों के काल में लुटियन के द्वारा प्रशासन के अलग-अलग तंत्रों की स्थापना हुई। यहां राष्ट्रपति भवन, संसद और तमाम बंगलों के अलावा कनॉट प्लेस स्थित है। इस इलाके में देश के तमाम प्रभावशाली लोग रहते हैं। यहां एक बंगले की कीमत कई सौ करोड़ में होती है। यहां टाटा और डीएलएफ समेत कई बड़े उद्योगपतियों ने अपने घर खरीदे हैं।

