PM Modi Varanasi Conference: देश में 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बुधवार की शाम पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने लोगों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की अपील की और लोगों से अपने घरों में रहने के लिए कहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि, अभी नवरात्र शुरू हुआ है। अगर हम अगले 21दिन तक 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें,इससे बड़ी आराधना मां की क्या होगी। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु हैं, उनकी भी चिंता करनी है लॉकडाउन की वजह से पशुओं के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 18 दिन में महाभारत जीती गई थी। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 21 दिन में यह लड़ाई जीतेंगे।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस न हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और न ही हमारे संस्कार मिटा सकता है और इसलिए संकट के समय हमारी संवेदनाएं और जागृत हो जाती हैं। कोरोना को जवाब देने का एक तरीका करुणा भी है। यानि कोरोना को करुणा से जवाब।डॉक्टरों और मेडिकल क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के साथ बुरे बर्ताव की खबरों पर पीएम मोदी ने लोगों से ऐसा ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि कहीं भी आपको डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ के साथ कोई बुरा बर्ताव होता दिख रहा हो तो आप वहां जाकर उन लोगों को समझाएं।

#WATCH Live – Prime Minister Modi’s interaction with citizens of Varanasi (via video conferencing). This is PM’s first public engagement after the announcement of a countrywide lockdown. https://t.co/ZfBipa7l7G

