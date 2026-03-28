प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है और एयरपोर्ट के पहले चरण को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपये के कुल निवेश से विकसित किया गया है। पहले चरण में 6,876 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि राज्य ने भूमि अधिग्रहण पर 4,406 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

हवाई अड्डे के पूरी तरह से चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। इससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआती यात्री संचालन क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) होगी, जिसे पूर्ण विकास के बाद 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक हो जाएगा।