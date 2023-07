‘बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा…’, विपक्षी दलों की बैठक पर पीएम मोदी का बड़ा हमला

पीएम ने कहा कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मौजूदा टर्मिनल की क्षमता हर रोज 4,000 पर्यटकों को सेवा देने की थी, नया टर्मिनल बनने के बाद इस हवाईअड्डे की क्षमता रोज करीब-करीब 11,000 पर्यटकों को सेवा देने की हो गई है। हवाईअड्डे पर अब एक साथ 10 विमान खड़े हो पाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी (ANI PHOTO)

