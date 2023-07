पीएम मोदी ने नए ITPO Complex में किया हवन-पूजन, जानें 2700 करोड़ की लागत से बने इस परिसर की खासियत

G20 बैठकों की मेजबानी के लिए दिल्‍ली के प्रगति मैदान में नया इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर (IECC) बनाया गया है।

नया ITPO कॉम्प्लेक्स (Source- PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर (IECC) के उद्घाटन समारोह के दौरान पूजा की। कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पीएम ने ITPO कॉम्प्लेक्स परिसर में हवन-पूजन किया और कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले श्रमिकों से मिले और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद पीएम ने श्रमजीवियों के साथ ग्रुप फोटो शूट करवाया। ITPO परिसर का औपचारिक उद्घाटन आज शाम को होगा। बुधवार शाम 6:30 बजे पीएम ITPO कॉम्प्लेक्स दोबारा आएंगे और उसका उद्घाटन किया जाएगा। जिसके बाद G20 स्टाम्प और सिक्का रिलीज किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान तैनात रहेंगे 15 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी, हाई-टेक गैजेट्स और हथियारों से लैस 200 से अधिक पुलिस वाहन उद्घाटन समारोह के दौरान सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रिहर्सल के तौर पर काम करेगा। #WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के नए आईटीपीओ परिसर में हवन और पूजा में भाग ले रहे हैं। pic.twitter.com/3sTy9wL5Hc — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2023 प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (ITPO) का यह कॉम्‍प्‍लेक्‍स रीडेवलप किया गया है। 9-10 सितंबर को 18वें G-20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की मीटिंग नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। नया आईटीपीओ कॉम्पलेक्स कई शानदार सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें कंवेंशन सेंटर लेवल-3 में एक साथ 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं एम्पिथिएटर में 3000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ITPO परिसर के रीडेवलपमेंट में लगे 2700 करोड़ रुपये करीब 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान में करीब 1 लाख 31 हजार 510 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 7 नए एग्जीबिशन हॉल और 7500 लोगों की क्षमता वाला 36 मीटर ऊंचा कन्वेंशन सेंटर बना दिया गया है। कॉम्पलेक्स में एक साथ 5,500 से ज्यादा वाहनों को पार्क किया जा सकता है। इसे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। इसका निर्माण कार्य साल 2017 में शुरू हुआ था। इस परिसर को नए सिरे से विकसित करने में 2,700 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

