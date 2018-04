लश्कर और जैश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए भारत और ब्रिटेन बढ़ाएंगे सहयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (18 अप्रैल) को ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे से मिले। उन्होंने भारत और ब्रिटेन के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, आईएस और इनसे जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने आर्थिक अपराध में शामिल आरोपियों के मामले पर भी चर्चा की है। विजय माल्या और ललित मोदी लंदन में ही शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा भारतीय पेशेवरों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

भारत और ब्रिटिश पीएम की यह मुलाकात लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित मे के आवास पर हुई। इस अवसर पर पीएम ने कहा, “यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे लोगों से संवाद करने का मौका संत बसवेश्वर की जयंती पर मिला है। बता दें कि संत बसवेश्वर 12वीं सदी के समाज सुधारक थे। पीएम ने कहा, “मुझे यकीन है कि आज की मुलाकात के बाद भारत-ब्रिटेन के संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे खुशी है कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हिस्सा होगा। मुझे लगता है कि इससे न केवल जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी।”

बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) में द्विपक्षीय मुलाकातों और बहुपक्षीय चर्चा में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने यहां हीथ्रो हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की थी। पीएम मोदी लंदन में ‘भारत की बात, सबके साथ’ कार्यक्रम में तकरीबन दो हजार लोगों के सामने भाषण देंगे। याद दिला दें कि मोदी फिलहाल अपने चार दिवसीय दौरे पर हैं। लंदन में वह बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी मिलेंगे।

यहां पढ़ें PM Narendra Modi के London दौरे के Updates:

– भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने सीरिया में रासायनिक हथियार से किए गए हमलों पर भी चर्चा की और इसके इस्तेमाल पर चिंता जताई।

– पीएम नरेंद्र मोदी और थेरेसा मे के बीच कानूनी मसलों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

– नरेंद्र मोदी और थेरेसा मे ने भारत-ब्रिटेन सीईओ फोरम की बैठक में भी शिरकत की।

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जुटे।

London: People from Indian diaspora gather at Parliament Square to welcome Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/az3zYdfagC

— ANI (@ANI) April 18, 2018