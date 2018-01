दावोस में भारतीय पीएम: आज दुनिया के सामने न्यू इंडिया की तस्वीर रखेंगे मोदी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दावोस में हैं। वह इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत की भविष्य की गतिविधियों पर अपना ‘विजन’ पेश करेंगे। पूरी दुनिया के सामने वह न्यू इंडिया की तस्वीर रखेंगे। इस बैठक से इतर पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात की और उनसे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने एक ट्वीट कर कहा, ‘दावोस पहुंचने पर मैंने स्विस कन्फेडरेशन के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से बातचीत की। हमने द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत बनाने पर चर्चा की।’ वहीं बर्सेट ने कहा कि यह चर्चा दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों की मुलाकात दर्शाती है। मोदी का आभार जताते हुए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत के साथ हमारे संबंध और मजबूत करना जारी रखेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा, ‘बर्फबारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विस राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और विविधता के साझा मूल्यों पर बने हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के कदमों पर रचनात्मक बातचीत की।’ सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने कर सूचना के स्वत: आदान प्रदान पर हुई प्रगति पर भी चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने दावोस में टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक की। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘पीएम मोदी ने सभी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग में भारत की प्रगति और वहां मौजूद अवसरों के बारे में बात की।’

Narrating India's growth story and presenting exciting opportunities for global business in India at #Davos, PM @narendramodi hosted a roundtable meeting with CEOs of top global companies. #IndiaMeansBusiness pic.twitter.com/R16QooOPUK

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) January 22, 2018