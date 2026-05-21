PM Modi Marathon Meet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने मंत्रियों को लंबित कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। शाम 5 बजे से शुरू हुई इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दृष्टि से काम करने को कहा। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दीं। इनमें से नौ मंत्रालयों ने अपने प्रदर्शन और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट सचिव और नीति आयोग ने भी बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन दीं।

विदेश मंत्री ने पीएम की पांच देशों की यात्रा की जानकारी दी

इस बैठक में उन मंत्रालयों को भी उजागर किया गया जिन्होंने फाइलों के सबसे तेजी से निपटान का रिकॉर्ड बनाया है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्रियों को प्रधानमंत्री की हाल ही में पांच देशों की यात्रा और उस यात्रा के प्रमुख राजनयिक परिणामों के बारे में भी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उसके आर्थिक प्रभाव का जिक्र करते हुए मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। बैठक के दौरान ऊर्जा, कृषि, फर्टिलाइजर, और रसद जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल नहीं हुए

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ की अगुवाई में मंत्रियों का एक बड़ा अनौपचारिक समूह मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि, दक्षिण कोरिया दौरे पर होने की वजह से राजनाथ सिंह गुरुवार की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस समय जिनेवा में हैं।

पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के बाद लौटे

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को पांच देशों के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत के संबंधों को मजबूत करना था। 15 मई को शुरू हुए इस दौरे में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल थे।

अबू धाबी में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी आपूर्ति, रक्षा और जहाजरानी से संबंधित कई समझौतों पर साइन किए। खाड़ी देश ने भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की।

नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान, भारत ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के बाद भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने एआई, इनोवेशन, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित एक रोडमैप की घोषणा की।

ओस्लो में आयोजित भारत-नॉर्दिक शिखर सम्मेलन में मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के नेताओं से मुलाकात की। रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच भी कई अहम मुद्दों पर बात हुई।

इटली की पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया प्यारा-सा गिफ्ट

पीएम मोदी ने भी इटली की पीएम को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट में पीएम मोदी ने पारले कंपनी की मेलोडी चॉकलेट टॉफी मेलोनी को दी, जिसे देख जॉर्जिया मेलोनी खुश हुईं और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया में उन्होंने पीएम मोदी के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, जो बहुत अच्छी टॉफी है, फिर दोनों नेताओं ने ‘मेलोडी’ कहा और हंस पड़े। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…