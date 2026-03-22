US-Israel, Iran War: पश्चिम एशिया में संकट के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में अपने मंत्रियों की एक हाईलेवल बैठक ली है। इस मीटिंग में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने जरूरत की चीजों को सुचारू रखने के लिए मंत्रियों को स्पष्ट दिशानिर्देश भी दिए।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश भर में आवश्यक संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति, स्थिर रसद और कुशल वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित करीब 13 अहम मंत्री शामिल रहे।

राज्यों को बढ़ाया कॉमर्शियल गैस का आवंटन

केंद्र सरकार ने तत्काल उपायों के तहत राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन बढ़ा दिया है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। राज्यों को घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की भी सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी रखे हुए हैं। बता दें कि हाल के दिनों में एलपीजी को लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए हैं, जिसके चलते पैनिक बुकिंग भी बढ़ गई हैं।

अमेरिका से आया LPG का जहाज

अधिकारियों ने बताया कि पूरे भारत में बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है और कहीं भी भीड़भाड़ की सूचना नहीं है। आपूर्ति को बढ़ावा देते हुए अमेरिका के टेक्सास से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ले जाने वाला एक मालवाहक जहाज मंगलुरु के नए मंगलौर बंदरगाह पर पहुंचा। इससे पहले जहाजरानी मंत्रालय ने घोषणा की थी कि बंदरगाह ने 14 मार्च से 31 मार्च तक कच्चे तेल और एलपीजी पर माल ढुलाई संबंधी शुल्क माफ कर दिए हैं।

जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी 22 भारतीय जहाज और 611 नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।

बैठक में शामिल थे 13 मंत्री और NSA डोभाल

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में 13 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, प्रह्लाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, के राम मोहन नायडू, जे पी नड्डा, सर्वानंद सोनोवाल, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे। इनके अलावा इस अहम बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और पीएम के दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे।