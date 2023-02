Turkey-Syria Earthquake: तुर्की की त्रासदी पर भावुक हुए पीएम मोदी, BJP पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में भुज भूकंप को किया याद

Turkey-Syria Earthquake News in Hindi: बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी तुर्की और सीरिया भूकंप को लेकर भावुक हो गए।

Turkey-Syria Earthquake: तुर्की-सीरिया भूकंप को याद कर पीएम मोदी भावुक हो गए. (Image Credit- Video screengrab)

Earthquake in Turkey and Syria: तुर्की और सीरिया (Turkey-Syria Earthquake) में आए भूकंप में 5 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भूकंप से सैकड़ों इमारतें गिर चुकी हैं। मलबे से एक के बाद एक शव निकाले जा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) भी इसकी चर्चा कर भावुक हो गए। उन्होंने 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप (Bhuj Earthquake) को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से सामने ऐसी त्रासदी देखी है। संसद के मौजूदा सत्र की रणनीति को लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उन्होंने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ऐसी त्रासदी देखी है। राहत कार्य के दौरान कई तरह की चुनौतियां आती हैं। उन्होंने कहा कि तु्र्की और सीरिया को भारत मानवीय तौर पर हरसंभव भेज रहा है। तुर्की के हर दुख को महसूस कर सकता हूं-पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि 2001 में गुजरात के कच्छ जिले के भुज में ऐसा ही भूकंप आया था। इस त्रासदी में 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी वहीं 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए थे। भूकंप के कारण हजारों घर जमींदोज हो गए थे। Also Read 30 बेड का अस्पताल, बचाव के लिए अत्याधुनिक उपकरण… जानें तुर्की-सीरिया की मदद के लिए भारत ने क्या-क्या भेजा? तुर्की और सीरिया की ऐसे मदद कर रहा भारत भारत ने तुर्की और सीरिया में एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की 89 लोगों की एक मेडिकल टीम भी तुर्की के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में डॉक्टरों के अलावा 30 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल के लिए सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। इसके अलावा राहत कार्य के लिए जरूरी उपकरणों के साथ भी एनडीआरएफ की एक टीम को रवाना किया गया है।

