प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनके दोस्त असगर अली वोरा को राहत मिल गई है। कुछ दिनों पहले मीरा रोड के 81 वर्षीय निवासी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की निर्माण कंपनी द्वारा भायंदर में उनकी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था। इसके बाद मंगलवार को नरेंद्र मेहता ने घोषणा की कि वे विवादित जमीन पर अपना कब्जा छोड़ रहे हैं और उस भूखंड पर निर्माण के लिए दी गई अनुमति भी वापस कर रहे हैं। नरेंद्र मेहता ने यह भी कहा कि वे बुजुर्ग व्यक्ति असगर अली वोरा के खिलाफ पहले दर्ज कराई गई शिकायत को भी वापस ले रहे हैं।

असगर अली ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात

असगर अली वोरा ने गुजरात के वड़नगर स्थित बी एन स्कूल में मोदी के साथ पढ़ाई की थी। उन्होंने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विवाद में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। असगर अली वोरा ने बताया कि उन्होंने 1989 में भायंदर पूर्व के नवघर में लगभग 2,810 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी, लेकिन 2011 में स्वयं बिल्डर्स और नरेंद्र मेहता की सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया।

असगर अली वोरा ने कहा कि वह लगभग 15 वर्षों से विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी।

बैठक के बाद सरकारी अधिकारियों ने मामले को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी ने मंगलवार को मंत्रालय में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में असगर अली वोरा, नरेंद्र मेहता, मीरा-भयंदर नगर आयुक्त राधा बिनोद शर्मा और नगर योजनाकार पुरुषोत्तम शिंदे ने हिस्सा लिया।

बीजेपी विधायक ने छोड़ा जमीन पर कब्जा

बैठक के दौरान नरेंद्र मेहता ने नगर नियोजन विभाग को एक पत्र सौंपकर कहा कि वे विवादित भूमि पर अपना कब्जा छोड़ रहे हैं और निर्माण की अनुमति वापस कर रहे हैं। पत्र में नरेंद्र मेहता ने बताया कि यह भूमि उन्होंने 2019 में मर्विन फर्नांडीस से खरीदी थी। पुलिस आयुक्त को लिखे एक अलग पत्र में विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि वे असगर अली वोरा के खिलाफ अपनी पिछली शिकायत वापस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।

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नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं से मिले, तो एक जाना-पहचाना चेहरा उनके साथ बार-बार दिखाई दिया। एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक अधिकारी पीएम मोदी और पुतिन के बीच खड़े हैं और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें