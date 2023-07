PM Modi France Visit: राष्ट्रपति मैक्रों को सितार, प्रधानमंत्री बोर्न को मार्बल टेबल, जानें पीएम मोदी ने फ्रांस में क्या-क्या गिफ्ट दिए

फ्रांस में ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि कल फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया। यह मेरे और सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। ये भारतीय लोगों के प्रति आपके स्नेह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने क्या दिए उपहार (Source- ANI)

फ्रांस के दो दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चंदन की लकड़ी से बने संगीत वाद्ययंत्र सितार की एक प्रतिकृति उपहार में दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों को चंदन की लकड़ी से बने एक डिब्बे में पोचमपल्ली रेशम इकत भेंट किया है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति मैक्रों को उपहार में दी गई सितार की प्रतिकृति में ज्ञान, संगीत, कला, वाणी, बुद्धि और विद्या की देवी मानी जाने वाली सरस्वती की तस्वीरें हैं। इस सितार पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आकृति भी बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों को उपहार में दिया गया सितार शुद्ध चंदन से बना है। चंदन की नक्काशी की कला दक्षिणी भारत में सदियों से प्रचलित एक उत्कृष्ट और प्राचीन शिल्प है। फ्रांस की प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया मार्बल इनले वर्क टेबल प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को मार्बल इनले वर्क टेबल उपहार में दिया। ‘मार्बल इनले वर्क’ अर्ध-कीमती पत्थरों का उपयोग करके संगमरमर पर बनाई गई आकर्षक कलाकृतियों में से एक है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना शहर में पाया जाता है। इसके अलावा मोदी ने फ्रांस की संसद के अध्यक्ष येल ब्रॉन-पिवेट को हाथ से बुना हुआ ‘रेशम कश्मीरी कालीन’ उपहार में दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रेंच नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉन-पिवेट को हाथ से बुना हुआ ‘सिल्क कश्मीरी कालीन’ उपहार में दिया। कश्मीर के हाथ से बुने रेशम के कालीन अपनी कोमलता और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। सिल्क कश्मीरी कालीन के रंग और इसकी जटिल गांठें इसे किसी भी अन्य कालीन से अलग करती हैं। ये तोहफे लेकर फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया। भारत के तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर का पोचमपल्ली रेशम इकत कपड़ा, भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रमाण है। अपने जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध, पोचमपल्ली रेशम इकत साड़ी भारत की सुंदरता, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को समाहित करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर को ‘चंदन की हाथ से बनी हाथी अंबावारी’ उपहार में दी। सजावटी हाथी की मूर्ति शुद्ध चंदन से बनी है। सुगंधित चंदन से सावधानीपूर्वक बनाई गई ये उत्कृष्ट मूर्तियाँ, इन शानदार प्राणियों की कृपा और महिमा को दर्शाती हैं। ये चंदन की हाथी की आकृतियाँ भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती हैं, जो ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक हैं। खूबसूरती से उकेरी गई ये मूर्तियाँ प्रकृति, संस्कृति और कला के बीच सामंजस्य की याद दिलाती हैं।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram