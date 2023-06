PM Modi MP Visit: पीएम मोदी ने MP में 5 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, किराए से लेकर रूट तक जानें सबकुछ

Vande Bharat Express Launch: पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एकसाथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है।

Bhopal-New Delhi Vande Bharat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। (फोटो सोर्स: ANI)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के एकसाथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि रेलवे इत‍िहास में यह पहला मौका है जब एक ही द‍िन में पांच सेमी हाई स्‍पीड ट्रेनों हो हरी झंडी द‍िखाई गई है। नई ट्रेनों के चलने के बाद देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 23 हो गई है। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन म‍िली है। वहीं कर्नाटक को दूसरी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल रहा है। पीएम मोदी का आज एक रोड शो भी होना था लेकिन इसे बारिश के चलते रद्द कर दिया गया। बेंगलुरु-हुबली-धारवाड़ वंदे भारत कर्नाटक को वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी सौगात मिली है। इससे पहले चेन्नई-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस धारवाड़, हुब्बली और दावणगेरे को बेंगलुरु से जोड़ेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से हुबली और धारवाड़ के बीच की दूरी 7 घंटे से घटकर 5 घंटे रह जाएगी। पटना- रांची वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यह पहला मौका है जब बिहार और झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन का स्‍टापेज गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ और बोकारो स्टील सिटी में रहेगा। यह ट्रेन करीब 410 किमी की दूरी तय करेगी पटना से रांची के बीच दूरी ये ट्रेन सिर्फ 6 घंटे में पूरी कर लेगी। यह ट्रेन पटना और रांची से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। मडगांव-मुंबई वंदे भारत गोवा को भी पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। मडगांव-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगाव स्टेशन के बीच किया जाएगी। इस ट्रेन में 16 के बजाए सिर्फ 8 कोच लगाए गए हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी 7 घंटे में तय की जा सकेगी। भोपाल से जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से जबलपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। यह ट्रेन कई भेड़ाघाट, पंचमढ़ी और सतपुड़ा जैसे कई टूरिस्ट प्लेस से होकर गुजरेगी। इससे पर्यटकों को काफी फायदा होगा। भोपाल से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस पीएम मोदी ने भोपाल से खजुराहो के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन इंदौर, मालवा और बुंदेलखंड के इलाकों को भी भोपाल से जुड़ेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से भी पर्यटकों को काफी फायदा होगा। ट्रेन महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, खजुराहो जैसे पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी।

