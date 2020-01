पश्चिम बंगाल दौरे पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पर मुख्यमंत्री और TMC चीफ ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं पहुंचीं। हालांकि, राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोग इसमें शामिल रहे।

पीएम मोदी ने इस दौरान पोर्ट के दो बुजुर्ग कर्मचारियों (रिटार्यड) को भी सम्मानित किया। उन्होंने मंच पर आने के बाद पहले हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद व्हील चेयर पर बैठे एक बुजुर्गकर्मी के पैर भी छुए। कोलकाता में आयोजित इवेंट में पीएम ने Kolkata Port Trust के जिन दो पेंशनर्स को सम्मानित किया, उनमें नगीना भारत और नरेश चंद्र चक्रवर्ती शामिल हैं।

PM Narendra Modi in West Bengal News Updates

मोदी ने इसके बाद भाषण में कहा- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। बकौल मोदी, “पोर्ट आने जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये अपने आप में इतिहास समेटे है। इसने स्वराज देखा है। सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक इसने देश को बदलते देखा है। यह पोर्ट सिर्फ मालवाहकों का ही स्थान नहीं रहा है, बल्कि देश पर छाप छोड़ने वाले ज्ञानवाहकों के चरण भी यहां पड़े।”

Kolkata: Prime Minister Narendra Modi felicitates the two oldest pensioners of the Kolkata Port Trust Nagina Bhagat (Pic1&2)and Naresh Chandra Chakraborty (Pic3&4)#WestBengal pic.twitter.com/omORNr1Z3V

— ANI (@ANI) January 12, 2020