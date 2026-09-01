PM Modi on GDP: भारतीय अर्थव्यवस्था के लेटेस्ट आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रगति कर रहा है, तब कुछ लोग “झूठ की गूंज” फैला रहे हैं।

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक के जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें जीडीपी की दर 7.8% रही है। आधिकारिक आंकड़ों के जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को भारत की मजबूत आर्थिक गति की सराहना की। X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शन का श्रेय भारतीय कार्यबल की सामूहिक शक्ति और कड़ी मेहनत को दिया।

राहुल गांधी पर कसा तंज

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “पूरी दुनिया अनिश्चितताओं में डूबी है, फिर भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे में कुछ लोग निराशावाद और ‘झूठ की गूंज’ फैला रहे हैं।” बता दें कि यह टिप्पणी राहुल गांधी के छात्र-केंद्रित कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ पर कटाक्ष थी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमें 7.8% जीडीपी वृद्धि की गति को बनाए रखना होगा। इसके लिए स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना होगा। अगर हम छुट्टियां मनाने विदेश जा रहे हैं, तो हमें यह बंद करना होगा। अगर हम बाहर शादियां कर रहे हैं, तो हमें यह बंद करना होगा। हमें ‘भारत में शादी करो’ के मंत्र का पालन करना होगा।”

लोगों से की अपील

पीएम मोदी ने कहा है कि यदि संभव हो तो हमें अनावश्यक रूप से सोना खरीदने से बचना चाहिए। हम जितना अधिक स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर हम अपने युवाओं को उतना ही बेहतर विकसित भारत उपहार में दे सकेंगे।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय लोगों को देश के भीतर ही छुट्टियां मनाने और डेस्टिनेशन वेडिंग करने पर विचार करना चाहिए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को ही ज्यादा से ज्यादा मजबूती मिलेगी।

सितंबर की शुरुआत मुंबई के लोगों के लिए महंगाई का नया झटका लेकर आई है। मंगलवार यानी 1 सितंबर से मुंबई में दूध के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही 5 किलो वाले FTL नॉन-डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) भी महंगा हो गया है। पढ़िए पूरी खबर…