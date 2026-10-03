Raghav Chadha News: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्लाई दुबई एयरलाइन के कैप्टन स्मित मच्छार के बीच हुई वीडियो कॉल बातचीत पर प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि कैप्टन स्मित, पूरा देश आप पर गर्व करता है।

बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “कैप्टन स्मित मच्छर पर उनके ही सह-पायलट ने चाकू से हमला किया था। बुरी तरह घायल और खून बहते हुए भी उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया ताकि यात्री और क्रू मेंबर्स अंदर जा सकें। उनके इस एक काम ने विमान में सवार सभी लोगों की जान बचाई। आज मैंने उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करते हुए देखा। वे पूरी बातचीत के दौरान अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। भावुक हुए बिना रहना मुश्किल है। कैप्टन स्मित, पूरा देश आप पर गर्व करता है। जल्दी स्वस्थ हो जाइए।”

Captain Smit Machchhar was stabbed by his own co-pilot. Bleeding, badly hurt, he still got the cockpit door open so passengers and crew could step in. That one act saved everyone on board.



Watched him speak to Hon'ble PM Narendra Modi ji today. He was holding back tears the… pic.twitter.com/CA0H0HrI44 — Raghav Chadha (@raghav_chadha) October 2, 2026

पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि मच्छार एक हीरो हैं, जिनकी बहादुरी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की।

प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉल के दौरान कैप्टन स्मित भावुक हो गए और कहा कि पीएम मोदी से बात करना उनके लिए बहुत खास पल है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, “आप मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। आपने मुझे फोन किया और मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।” तनावपूर्ण स्थिति में हिम्मत जुटाने के बारे में बताते हुए कैप्टन स्मित मच्छार ने पीएम मोदी को बताया कि वे लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। पीएम मोदी ने स्मित की मां गीता बेन के बारे में भी बात की और कहा कि उन्होंने स्मित की परवरिश भगवद गीता के मूल्यों और शिक्षाओं के साथ की है।

स्मित मच्छार पर को-पायलट ने किया था हमला

बता दें कि बुधवार को स्मित मच्छार पर उनके ही को-पायलट (जो ओमान का नागरिक था) ने हमला किया और वे बुरी तरह घायल हो गए, जबकि प्लेन 29 सेकंड में 14000 फीट नीचे आ गया। चाकू लगने के बावजूद, मच्छार ने फ्लाइट डेक का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों को को-पायलट पर काबू पाने और क्रैश की कोशिश को नाकाम करने में मदद मिली। प्लेन ने सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग की। प्लेन में सवार सभी 174 यात्री सुरक्षित थे।

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फ्लाई दुबई फ्लाइट संख्या FZ1073 को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले उन्हीं के को पायलट यानी हमलावर की पहचान हो गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को पायलट की पहचान हमाम अल-हम्मामी के रूप में हुई है जो कि ओमान का नागरिक है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही उसकी नागरिकता की पुष्टि कर दी थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…