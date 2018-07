संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मंगलवार (17 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं की बात सुनी। मानसून सत्र को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस बैठक में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी दिल्ली सरकार का मुद्दा पीएम मोदी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है।

आप सांसद और अन्य नेताओं की समस्या और विचार जानने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर संसद के मानसून सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने मीटिंग के बाद जानकारी दी कि यह बैठक काफी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा, ‘सर्वदलीय बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। सभी पार्टियों ने मानसून सत्र को सफल बनाने के लिए समर्थन देने का वादा भी किया।

In the all party meet chaired by PM, I raised the point of Delhi Govt being not allowed to work. After hearing everyone’s issues PM said all issues will be addressed on the floor of the house in monsoon session: Sanjay Singh,AAP MP pic.twitter.com/EBegT0dYgy

