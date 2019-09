प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (17 जनवरी 2019) को 69 साल के होग गए। प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन बढ़े ही अनूठे अंदाज में मनाया। उन्होंने गुजरात के केवाडिया स्थित बटरफ्लाई पार्क में तितलियों को आजाद किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पीएम तितलियों से भरे एक बैग को खोलते हुए तितलियों को आजाद करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में देखा सकता है कि पीएम मोदी जैसे ही बैक की चेन को खोलते हैं ढेरों तितलियां एकसाथ निकलती हैं। इस दौरान पीएम बैग को जोर-जोर से हिलाते हैं ताकि अंदर बची बाकी तितलियों को भी वह आजाद कर सकें। अपने गृह राज्य पहुंचे पीएम मोदी ने इससे पहले रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी पार्क, और एकता नर्सरी का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री खालवानी सफारी में इको-टूरिज्म स्थल पर भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने बैटरी कार की सवारी की और हिरण की अटखेलियों का आनंद उठाया। वहीं सरदार सरोवर बांध परमां नर्मदा की पूजा की। इस दौरान उन्होंने बांध का जायजा भी लिया।

पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखा। इस दौरान उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘कुछ ही देर पहले केवडिया पहुंचा। विशालकाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखिए। देश महान सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देता है।’ पीएम के बर्थडे की इस खास मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं बताया जा रहा है कि वह इस खास मौके पर अपनी मां हीरा बां से मिलने उनके आवास जा सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पूरे देश में काफी तैयारियां की गई हैं।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi at the Butterfly Garden in Kevadiya, Gujarat. pic.twitter.com/iziHRcMJVq

