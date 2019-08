प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग की गई। इस दौरान कैबिनेट ने कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनट की बैठक समाप्त होने के बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों के लिए सब्सिडी का फैसला लिया गया है।

जावड़केर ने कहा कि गन्ना किसानों को 60 लाख मैट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को 6 हजार 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने फैसला किया है कि यह पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे चीनी के दाम भी सही रहेंगे और किसानों को नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। जावड़ेकर ने एक और जानकरी देते हुए बताया कि कोयला खनन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है।

