प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (15 सितंबर) से ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान की शुरूआत की। पीएम मोदी ने देशवासियों से इस मुहीम में शामिल होने की अपील की। वे खुद नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्थित सरकारी स्कूल बाबा साहब अंबेडकर विद्यालय पहुंचे और वहां परिसर में झाडू लगाया। कचरे को जमा किया। फावड़े की सहायता से इसे उठाया। हाथों से प्लास्टिक के कचरे चुने। बच्चों को स्वच्छता अभियान के बारे में भी बताया। कहा कि वे देश को स्वच्छ रखने में हमेशा योगदान दें। बता दें कि यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि, “क्या सबको सफाई करनी चाहिए?” इस पर बच्चों ने कहा, यस सर! इसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि, “टीवी पर स्वच्छता को लेकर विज्ञापन आते हैं। आप बताइए कि आपको कौन-कौन सा विज्ञापन याद है?” बच्चों ने कहा, “एक कदम स्वच्छता की ओर, हमारा भारत-स्वच्छ भारत, …।” इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आपको मालूम है कि, “आज 15 तारीख से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है।”

#WATCH : Prime Minister Narendra Modi sweeps & cleans the premises of Baba Sahib Ambedkar Higher Secondary School in Delhi’s Paharganj as a part of #SwachhataHiSeva movement. pic.twitter.com/sqjN7zxGmg

पीएम मोदी ने इस स्कूल में सफाई करने के बाद ट्वीट किया, “आइए हम स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करें। दिल्ली के पहाड़गंज में बाबा साहब अंबेडकर माध्यमिक विद्यालय में ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ में शामिल हुए। बाबा साहब ने इस विद्यालय की शुरूआत गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की थी।”

Let us strengthen the Swachh Bharat Mission.

Joined the ‘Swachhata Hi Seva Movement’ at the Baba Sahib Ambedkar Secondary School in Paharganj, Delhi. This school’s campus was bought by the venerable Dr. Ambedkar to ensure children from poor families get quality education. #SHS18 pic.twitter.com/Rfry4UsOZ4

