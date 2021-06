उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को कथित तौर पर नमन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह तस्वीर मूल रूप से 2018 की है, लेकिन फोटोशॉप की गई है। मूल तस्वीर में दिख रही महिला अंबानी नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हटाए जा चुके ट्वीट को, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने शेयर किया था।

जवाहर सरकार ने ट्वीट किया था, “एक परिपक्व लोकतंत्र में, हम दोतरफा संबंध, एहसान, लेन-देन को जानेंगे। किसी दिन, इतिहास हमें बताएगा।” पोस्ट करने के लगभग एक घंटे बाद हटाए जाने से पहले उनके ट्वीट को 500 से अधिक बार शेयर किया गया था। ऐसा लगता है कि नीता अंबानी का चेहरा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा 2014 में फेसबुक पर पोस्ट की गई एक पुरानी तस्वीर से लिया गया है।

अपने ट्वीट को हटाने के बाद, सरकार ने स्वीकार किया कि तस्वीर नकली थी, लेकिन फिर उन्होंने 2014 में पीएम मोदी के साथ अंबानी जोड़े की एक तस्वीर शेयर की। सरकार ने लिखा, “सबसे अमीर गुजरातियों के साथ उनके गहरे बंधन + उनके कार्यकाल में उनकी अविश्वसनीय वृद्धि + उनके लिए सौहार्दपूर्ण संबंध नकली नहीं हैं।” फोटो में तीनों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है।

Sharing Morph pic to payback his masters at 10JP, this @jawharsircar was CEO of Prasar Bharati. He has been doing this to seek better remuneration from Con-IT gang pic.twitter.com/vOGm5KHmO9

— Mihir Jha(@MihirkJha) June 7, 2021