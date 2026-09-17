प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मोदी के नेतृत्व और एनडीए की तारीफ की। इस दौरान नायडू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसी मांग भी कर दी, जिसने सभी का ध्यान खींचा।

वाराणसी में सेवा संकल्प बाइक यात्रा की शुरुआत के मौके पर नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने देश को राजनीतिक स्थिरता दी है। उन्होंने कहा कि स्थिरता से भरोसा बढ़ता है, निवेश आता है, रोजगार पैदा होते हैं और इससे परिवारों की स्थिति बदलती है।

वाराणसी में बालाजी मंदिर के लिए मांगी जमीन

नायडू ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वाराणसी में बालाजी मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह उस पवित्र भूमि से आए हैं, जो भगवान बालाजी से जुड़ी है और अब काशी में भी बालाजी का मंदिर बनाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “भगवान बालाजी कलियुग के देवता हैं और त्रेता युग के देवता जय श्रीराम हैं। अब मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कम से कम 5 से 10 एकड़ जमीन मांग रहा हूं। हम यहां बालाजी का मंदिर बनाना चाहते हैं।”

‘नदियों को जोड़ दिया तो भारत को कोई नहीं रोक सकता’

चंद्रबाबू नायडू ने देश की नदियों को जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त जल संसाधन हैं और अगर देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है।

नायडू ने कहा कि अगर ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कावेरी और गोदावरी जैसी नदियों को जोड़ा जाता है तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस लंबे समय से लंबित परियोजना को आगे बढ़ा सकते हैं।

मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ

नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार और राज्यों के बीच सहयोग देश के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम परियोजना के मुद्दों पर केंद्र के समर्थन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए सहकारी संघवाद केवल नारा नहीं, बल्कि रोजमर्रा का अनुभव है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों की यह साझेदारी आगे भी जारी रहनी चाहिए। नायडू ने कहा, “हम साथ खड़े हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे। हमारी एकता हमारी ताकत है और हमारी एकता देश की ताकत है।”

‘वीकेएस मंत्र’ का भी किया जिक्र

नायडू ने अपने भाषण में ‘वीकेएस मंत्र’ का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसमें ‘वी’ से वडनगर, ‘के’ से काशी और ‘एस’ से सितंबर का मतलब है। सितंबर वही महीना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता है।

उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और खुद को सही दिशा में आगे बढ़ाने से व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। नायडू ने इस मंत्र का सार बताते हुए कहा कि खुद को सशक्त बनाएं, समाज की सेवा करें और राष्ट्र का निर्माण करें।

काशी और मोदी के सफर को बताया खास

नायडू ने कहा कि काशी एक प्राचीन शहर होने के साथ-साथ नए विचारों की भूमि भी है। उन्होंने मोदी के वडनगर से वाराणसी तक के सफर को सेवा से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा के लिए चुना। उनके मुताबिक, काशी ने सिर्फ अपने सांसद का चुनाव नहीं किया, बल्कि देश को एक नेता दिया।

कल्याणकारी योजनाओं का किया जिक्र

नायडू ने मोदी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने गरीबी कम करने, मुफ्त अनाज, आवास, शौचालय, नल से पानी और पीएम-किसान के तहत किसानों को आर्थिक मदद जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के टीकाकरण अभियान और दूसरे देशों को दी गई सहायता की भी तारीफ की। नायडू ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल है।

तकनीक और स्टार्टअप को लेकर भी की बात

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अंतरिक्ष, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम और महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों की भी तारीफ की।

ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन अगर कोई भारत पर हमला करता है तो देश उसका जवाब देने में सक्षम है।

उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमले का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तारीफ की।

काशी के विकास की भी तारीफ

नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाराणसी में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, बेहतर कनेक्टिविटी, साफ-सुथरे घाटों और गंगा के पुनर्जीवन के प्रयासों की बात की। उन्होंने कहा कि विकास और विरासत को साथ लेकर चलना जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने ‘जय श्री राम’ का नारा भी लगाया।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प

नायडू ने सड़क, एयरपोर्ट, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुए विकास का जिक्र किया। उन्होंने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ और ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ जैसी पहलों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का 25 साल का सार्वजनिक जीवन एक महत्वपूर्ण यात्रा है। नायडू ने लोगों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने की अपील की और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत’ के संकल्प के साथ अपना भाषण समाप्त किया।

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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और उनके अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता की कामना की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।