दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत और कूटनीति के जरिए मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को सुलझाने पर जोर दिया।

दोनों नेताओं की यह दो हफ़्ते से भी कम समय में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। यह बातचीत ईरानी नेता के ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुँचने के कुछ ही घंटों बाद हुई। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के तौर पर मसूद पेजेशकियन की भारत की यह पहली यात्रा है।

SCO समिट के दौरान हुई थी मुलाकात

31 अगस्त को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO समिट के दौरान पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जहां पीएम ने कहा था कि भारत इस टकराव को खत्म करने की सभी कोशिशों का समर्थन करता है। वहीं, ईरानी ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वे अलग-अलग पक्षों के साथ भारत के व्यापक संपर्कों का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें युद्ध और खून-खराबे के रास्ते से हटाकर बातचीत और समझौते के रास्ते पर लाया जा सके।

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

मसूद पेजेशकियन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा नए आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक बढ़ गया है।

दोनों नेताओं की ब्रिक्स सम्मेलन से अलग इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, “दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के इस लगातार बने हुए रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए।”

एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की आजादी की रक्षा करने, और समुद्री नाविको की सुरक्षा व भलाई के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया।

दोनों देशों के कई पहलुओं पर चर्चा

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के रिश्तों के कई पहलुओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री ने मुश्किल हालात के बावजूद ब्रिक्स से जुड़ी बैठकों में ईरान की नियमित और उच्च-स्तरीय भागीदारी के लिए उसका धन्यवाद किया।

बयान में आगे कहा गया है कि पीएम ने ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों के बीच इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी की भावना को बढ़ावा देने में ब्रिक्स (BRICS) की क्षमता का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स समेत कई देशों वाले संगठनों में आपसी हित के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच लगातार सहयोग की सराहना की।

शुक्रवार शाम हुई बातचीत में, भारत ने एक बार फिर जहाजों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रहने के महत्व पर जोर दिया है। ईरान की ओर से होर्मुज जलमार्ग की नाकाबंदी के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति में गंभीर बाधा आई है, होर्मुज को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट माना जाता है, जिसके माध्यम से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक पेट्रोलियम आता होता है।

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BRICS बिजनेस फोरम का शुक्रवार को आगाज हो गया है, पहले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई दक्षिण एशियाई नेता पहुंचे। BRICS बिज़नेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को स्वागत किया अपने संबोधन में सभी देशों को परिवार कहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें