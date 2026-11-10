कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत को लेकर उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जब दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो पीएम मोदी उनसे नजरें मिलाने से बचते हैं। सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों और राजनीतिक मतभेदों के बारे में लिखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से प्रकाशित किताब के एक अंश के मुताबिक, सोनिया ने कहा कि दोनों के बीच मतभेद व्यक्तिगत नहीं बल्कि विचारधारा को लेकर हैं।

हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर से प्रकाशित यह किताब मंगलवार को बाजार में आ गई है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनका अब तक लगभग कोई सीधा संपर्क नहीं रहा है। औपचारिक मुलाकातों और कभी-कभार होने वाली छोटी बातचीत के अलावा दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई है।

सोनिया के मुताबिक, दोनों नेताओं की मुलाकात ज्यादातर संसद के औपचारिक कार्यक्रमों में होती है। इनमें संसद का हर सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में होने वाली बैठक भी शामिल है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहते हैं।

उन्होंने लिखा, ”यह एक छोटा-सा कमरा है जहां आमतौर पर कई लोग मौजूद होते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी मेरे सामने आते हैं तो हम औपचारिक रूप से एक-दूसरे को नमस्ते करते हैं। पहले अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता आपस में अच्छे संबंध रखते थे और सहजता से मिलते थे। लेकिन अब वह मुझसे नजरें मिलाने से बचते हैं।”

सोनिया गांधी ने बताया कि अस्पताल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी-कभी उनकी तबीयत के बारे में पूछा था। इसके अलावा जन्मदिन और नए साल की शुभकामनाओं के दौरान ही दोनों के बीच बातचीत हुई है।

भारत को लेकर दोनों की सोच अलग

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच राजनीतिक मतभेद की वजह भारत को देखने का अलग-अलग नजरिया है।

उन्होंने बताया कि उनकी सोच परिवार की सार्वजनिक सेवा की परंपरा और ऐसे भारत के विचार से बनी जहां अलग-अलग समुदायों, संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को साथ रहने की आजादी हो। उनके मुताबिक, आजादी और समानता ऐसे भारत की बुनियाद हैं।

सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की सोच को उनके बचपन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से जुड़ा बताया है। उनके अनुसार, मोदी की विचारधारा में अपने धर्म और संस्कृति को दूसरों से ऊपर रखने, व्यवस्था और नियंत्रण को प्राथमिकता देने की सोच दिखाई देती है।

सोनिया गांधी ने लिखा, ”वह अपने भारत के विचार के लिए लड़ रहे थे और मैं अपने भारत के विचार के लिए। मैं ऐसे भारत के पक्ष में थी जहां किसी एक का दबदबा ना हो और जो समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा हो। यह व्यक्तिगत मामला नहीं था।”

सोनिया ने यह भी कहा कि राजनीति में आने के उनके और मोदी के रास्ते भले ही अलग रहे हों। लेकिन वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों को लेकर मोदी की कुछ असहजता को समझ सकती हैं।

उन्होंने दिल्ली के बड़े घरों में होने वाली बैठकों का जिक्र किया। सोनिया के मुताबिक, वहां होने वाली चर्चाएं अक्सर उन आम लोगों की परेशानियों से दूर होती थीं जिन्हें उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र और देश के अलग-अलग हिस्सों के दौरे के दौरान देखा था। उन्होंने लिखा कि आम लोगों के जीवन और रोजी-रोटी के संघर्ष को इन संपन्न लोगों के लिए समझना मुश्किल था।

सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआती जिंदगी को लेकर बनाई गई छवि पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी की पृष्ठभूमि शायद उतनी साधारण नहीं थी जितनी उनकी छवि को प्रचार के जरिए पेश किया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी लिखा कि मोदी ने RSS में एक कमजोर पृष्ठभूमि से आगे बढ़ते हुए सत्ता तक का सफर तय किया।

नेहरू पर पीएम मोदी के बयानों को लेकर भी निशाना

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों और कांग्रेस के प्रति बीजेपी के रवैये की भी आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि संसद में बोलते समय प्रधानमंत्री मोदी कई बार उसी तरह की सख्त और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसी वह चुनावी रैलियों में करते हैं। सोनिया के मुताबिक, वह कई बार विपक्ष पर तीखे हमले करते हैं।

सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बीजेपी और उसके नेताओं के निशाने पर रहते हैं। उनके मुताबिक, नेहरू ने भारत को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रास्ते पर आगे बढ़ाया था, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जाता है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संघ परिवार से जुड़ी वेबसाइटों पर नेहरू के खिलाफ गलत और अपमानजनक बातें लिखी जाती हैं।

सोनिया गांधी ने बीजेपी के ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ के नारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सिर्फ कांग्रेस पार्टी को खत्म करना नहीं बल्कि उसकी नीतियों और विचारधारा को भी मिटाना है।

सोनिया ने इस विरोध की वजह प्रधानमंत्री मोदी की RSS से जुड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि को बताया है। उनके अनुसार, इसमें हिंदू धर्म की एक ऐसी व्याख्या को राजनीतिक रूप दिया गया है जो दूसरे विचारों और समुदायों को जगह नहीं देती और कठोर सोच पर आधारित है।

विदेश सचिव को हटाने के बाद राजीव गांधी को हुआ था पछतावा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन को हटाने का ऐलान कर दिया था। इस घटना के बाद वेंकटेश्वरन ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में इस घटना का जिक्र किया है। पढ़ें पूरी खबर…