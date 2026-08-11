एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी कुछ दिन पहले मुंबई में हुई थी। इसके बाद सोमवार को दिल्ली में एक रिसेप्शन रखा गया। इस कार्यक्रम में देश भर के और अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शरद पवार के साथ बैठे हैं और परिवार से बातचीत कर रहे हैं।

शरद पवार और सुप्रिया सुले ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलों के बीच, पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि, शरद पवार और सुप्रिया सुले ने खुद इन अफवाहों को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि ये मुलाकातें मुख्य रूप से रिसेप्शन का न्योता देने के लिए की गई थीं।

एक ही जगह पर दिखे अमित शाह और राहुल गांधी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई के बाद से संसद के किसी भी सत्र में शामिल नहीं हुए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी इस गैर-मौजूदगी की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने इस बात पर जवाबदेही की मांग की है कि छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था।

रेवती सुले के रिसेप्शन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी एक ही जगह पर नजर आए। नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए मंच की ओर जाते समय दोनों नेता एक ही जगह पर खड़े थे। इसके बाद अमित शाह मंच पर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रोहित पवार और PM मोदी के बीच बातचीत

बीजेपी और केंद्र सरकार की तीखी आलोचना के लिए पहचाने जाने वाले विधायक रोहित पवार को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ताना बातचीत करते देखा गया। इस मौके पर युगेंद्र पवार और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। सुप्रिया सुले ने परिवार के सदस्यों का परिचय प्रधानमंत्री से कराया।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद सुप्रिया सुले से बातचीत के दौरान वरिष्ठ नेता शरद पवार की सेहत के बारे में चिंता जताते हुए पूछा। उन्होंने शरद पवार के काम करने के तरीके और उनके राजनीतिक सफर की तारीफ की। पवार के काम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “शरद पवार अपने काम में जो ऊर्जा और उत्साह दिखाते हैं, वह राजनीति में सभी के लिए एक बेहतरीन मिसाल है।”

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महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के BJP नीत NDA में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में आठ सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई करीब 25 मिनट की इस बैठक को लेकर सांसदों ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…