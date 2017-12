मणिशंकर अय्यर पर फिर बरसे पीएम मोदी, पूछा- मेरी सुपारी देने के लिए गए थे पाकिस्तान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच आदमी बताने वाले नेता मणिशंकर अय्यर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले कांग्रेस ने उन पर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्या निलंबित कर दी तो अब पीएम मोदी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा है। अय्यर के बयान को लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को भी उनके ऊपर हमला बोला था तो वहीं शुक्रवार को भी गुजरात में एक रैली के दौरान उन्होंने अय्यर पर अपना गुस्सा निकाला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बनासकांठा में आयोजित बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्या मणिशंकर अय्यर उनकी सुपारी देने के लिए पाकिस्तान गए थे?

पीएम मोदी ने अय्यर के पाकिस्तान दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘अय्यर जब पाकिस्तान गए थे तब उन्होंने लोगों से कहा था कि मोदी को रास्ते से हटाओ तभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। मुझे रास्ते से हटाने का मतलब क्या था? और मेरा क्या जुर्म है? यही कि मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। पाकिस्तान जाकर मुझे रास्ते से हटाने की बात बोलने का मतलब तो यही हुआ कि वह मेरी सुपारी देने के लिए पाकिस्तान गए थे?’

#ManiShankarAiyar told people when he visited Pakistan- remove Modi from the way and then see what happens to India-Pakistan peace. What did he mean by removing me from the way? And what is my crime? That I have blessings of the people?: PM Modi #GujaratElection2017 pic.twitter.com/swZmETOtiM

If any damage has been done to Congress because of what I said or did then I am saddened by it. I had no such intention. I am ready to accept any punishment that the Congress party wants to give me: #ManiShankarAiyar on his 'Neech' comment pic.twitter.com/b9CTEOpxlc

— ANI (@ANI) December 8, 2017