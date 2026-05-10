प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मौका मिलते ही कांग्रेस अपने साथियों को धोखा देती है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की चुनावी सफलताओं के बाद बेंगलुरु में एक बड़ी विजय रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कांग्रेस-द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन टूटने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को चेतावनी भी दी।

कांग्रेस एक परजीवी पार्टी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, “कांग्रेस की पहचान अब एक परजीवी पार्टी की हो गई है। इस वजह से उन्हें जो पहला मौका मिलता है, वे अपने साथियों को धोखा देते हैं।” पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के बीच दशकों पुराने रिश्ते पर ज़ोर दिया, और कहा कि DMK दस साल तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) सरकार के लिए स्थिरता का पिलर रही है।

पीएम मोदी ने कहा, “DMK ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए हर मिनट काम किया, कई बार उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे ही सत्ता बदली, सत्ता की भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK की पीठ में छुरा घोंप दिया।”

पीएम मोदी ने आगे आरोप लगाया कि एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) के साथ कांग्रेस का नया गठबंधन उसी व्यवहार को दोहराना है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस तमिलनाडु में अस्तित्व में बने रहने के लिए बस एक नई पीठ पकड़ने की तलाश में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के एंटी-इनकंबेंसी के ट्रैक रिकॉर्ड का भी जिक्र करते हुए तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, “BJP सरकारें पूरे देश में सत्ता में लौट रही हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी एक राज्य नहीं बचा सकती। कुछ ही महीनों में लोगों को एहसास हो जाता है कि उनकी ‘गारंटी’ झूठ हैं। वे सिर्फ जनता का भरोसा तोड़ना जानते हैं।”

पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार के अंदर सत्ता के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान की अफवाहों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को दूर करने के बजाय, सरकार ने अपना ज़्यादातर समय अपने मतभेदों को सुलझाने में बिताया। उन्होंने कहा, “उन्हें अभी यह तय करना है कि मौजूदा CM कितने दिन रहेंगे। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को अधर में लटका दिया है, यह तय नहीं कर पाए हैं कि उसे मौका दिया जाए या नहीं।”

केरल को लेकर पीएम मोदी ने साधा निशाना

केरल और मुख्यमंत्री चुनने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस इको-सिस्टम शांत हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “वे एक नेता को फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पक्का नहीं है कि ढाई-ढाई साल के लिए दो मुख्यमंत्री हों, या एक-एक साल के लिए पांच सीएम हों।”

विजय को दी बधाई

पीएम मोदी ने TVK चीफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार जनता की भलाई के लिए राज्य के साथ काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “तिरु सी. जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उनके आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्र सरकार लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ काम करती रहेगी।” विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

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तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया। इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गाधी और जोसेफ के बीच दोस्ती के 17 साल पुराने संबंध हैं। पढ़ें पूरी खबर