Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी ने कूचबिहार के रासमेला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बंगाल की वर्तमान स्थिति को ‘भय बनाम भरोसा’ की जंग करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 4 मई को जब टीएमसी की सत्ता चली जाएगी तो सियासी अपराधियों का चुन-चुनकर सभी अपराधों का हिसाब किया जाएगा।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारी-बारी से उन सभी मुद्दों को छुआ, जो कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति में विवाद का केंद्र रहे हैं। इनमें संदेशखाली में महिलाओं पर हुआ अत्याचार का मामला, सिंडिकेट राज, बदलती डेमोग्राफी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड और पिछले चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा अहम रही।

पीएम मोदी ने बताया BJP और TMC के बीच का अंतर

कूचबिहार में अपने आक्रामक संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ‘आज बंगाल के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ टीएमसी का भय है, भ्रष्टाचार का डर, कटमनी का डर और लूट का डर। दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा है, जो विकास को तेज रफ्तार देने और हर गरीब का हक उसे दिलाने की गारंटी देता है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान टीएमसी के भ्रष्टाटचार और बीजेपी की नीतियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, “बंगाल के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ TMC का भय है, भ्रष्टाचार का डर, कटमनी का डर और लूट का डर। दूसरी तरफ BJP का भरोसा है, जो विकास को तेज रफ्तार देने और हर गरीब का हक उसे दिलाने की गारंटी देता है।”

घुसपैठ और डेमोग्राफी का जिक्र

इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ घुसपैठ कराकर विदेशियों को बसाने और बंगाल की पहचान मिटाने का खतरा है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह अटूट भरोसा है कि हम हर घुसपैठिये को बंगाल से बाहर निकालेंगे और सीमा को सुरक्षित करेंगे।

इसके अलावा जनसांख्यिकी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बदलती आबादी के कारण बंगाल के लोगों को अपनी ही जमीन पर आजादी खोने का डर सता रहा है। उन्होंने भरोसा दिया कि भाजपा बंगाल के लोगों को अपनी मिट्टी पर सिर उठाकर और गर्व के साथ जीने का आत्मविश्वास देगी।

संदेशखाली के जिक्र में हुए नाराज

प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली की घटना जिक्र किया और वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक तरफ संदेशखाली की बहनों की चीखें हैं और बेटियों पर हुए अमानवीय अत्याचार हैं। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण देने की गारंटी। बंगाल की बेटियां अब इस अन्याय को और नहीं सहेंगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल को अंधेरे में धकेल दिया है, जहां हर काम के लिए घूस देनी पड़ती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस ‘डर के तंत्र’ को तोड़ें और भाजपा के ‘उन्नति के मंत्र’ को चुनें।

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जैसे-जैसे वोटिंग की तारीखें पास आ रही हैं, उसके साथ ही चुनाव प्रचार में नेताओं की अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तल्खी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो बीजेपी के अलावा चुनाव आयोग को भी निशाना बना रही हैं। उन्होंने SIR को लेकर जनता से अपील की है कि लोग चुनाव आयोग से बदला लेने के लिए वोट करें। पढ़िए पूरी खबर…