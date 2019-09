VIDEO: संसद में ये खास कैमरे लगवाना चाहते हैं मोदी, ‘प्लान’ सुनकर ठहाके लगाने लगे IIT मद्रास के छात्र

Prime Minister Narednra Modi, India Singapore hackathone, IIT Madras: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आईआईटी मद्रास पहुंचे। पीएम ने यहां छात्रों को संबोधित करते हुए कैमरा संबंधित नवोन्मेष को लेकर चुटकी ली। अंग्रेजी में भाषण देते हुए पीएम ने कहा कि कैमरे को लेकर नया प्रयोग रोचक है। इससे पता चलेगा की कौन ध्यान दे रहा है। पीएम की ये बात सुन वहां बैठे सभी छात्र ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे।

पीएम मोदी ने आईआईटी-एम रिसर्च पार्क में सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन 2019 को संबोधित करते हुए कहा “मेरे युवा दोस्तों ने आज बहुत सी समस्या सुलझा दी हैं। विशेष रूप से कैमरे का आविष्कार जो मुझे सबसे अधिक पसंद आया। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन ध्यान दे रहा है और कौन नहीं। अब में इस बारे में अपने स्पीकर से पार्लियामेंट में चर्चा करूंगा। मुझे यकीन हैं कि ये संसद में काफी लाभ देगा।” पीएम का ये प्लान सुनकर आईआईटी के छात्र ठहाके लगाने लगे। पीएम ने आगे कहा कि चेन्नई का स्वागत काफी शानदार है। मुझे लगता है सिंगापुर से आए साथियों को चेन्नई काफी पसंद आया होगा। मैं सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई देता हूं।

#WATCH “My young friends here solved many problems today. I specially like the solution about camera to detect who is paying attention. I will talk to my Speaker in the Parliament. I am sure it will be very useful to Parliament”, says PM at Singapore-India Hackathon at IIT-Madras pic.twitter.com/mheXdLaPGo

— ANI (@ANI) September 30, 2019