प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में नशा-मुक्त भारत और युवाओं के लिए एक मज़बूत भविष्य की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि आप इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी एक साल चुन सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसने शासन किया था। इसे मुंबई के कृष्णा शेषाद्री ने बनाया है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “‘नशा मुक्त युवा – विकसित भारत’ अभियान पूरे देश में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद साफ़ है- नशा-मुक्त युवा, नशा-मुक्त भारत। बहुत से लोग, खासकर युवा, इसका बड़ा हिस्सा बन गए हैं। आख़िरकार, यह भारत के युवाओं की सेहत, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा सामूहिक संकल्प है। नशा सिर्फ़ एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, इसके नतीजे पूरे परिवार और समाज को भुगतने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं जो नशे के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं।”

PM स्वनिधि योजना का किया जिक्र

पीएम मोदी अगस्त महीने से जुड़ी देशभक्ति की भावना के बारे में भी बात की, जिसमें ‘हर घर तिरंगा’, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शामिल हैं। उन्होंने गाजियाबाद और बेंगलुरु के उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे महिला स्ट्रीट वेंडर PM स्वनिधि योजना का लाभ उठा रही हैं। स्वच्छता भी एक अहम विषय था।

पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के युवा स्वयंसेवकों और अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के प्रयासों का ज़िक्र किया। इसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचियों और पर्यावरण संरक्षण को आजीविका का ज़रिया बनाया है। इनमें नागालैंड के एक फूल किसान और ओडिशा में इको-टूरिज्म व वन संरक्षण से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना लाखों माताओं और बहनों को नई शक्ति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, “महिला सशक्तिकरण के इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं।”

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भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पार्टी की चुनावी जीत से संतुष्ट ना होने की चेतावनी दी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम से बार-बार आग्रह किया कि वे जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े रहें और उनकी नब्ज को समझें। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक