प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के ‘एयर शो’ में आस्था और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखा। वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वायुसेना के कार्यक्रम ‘विंग्स ओवर गंगा’ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना की टोपी पहने और काला चश्मा लगाए नजर आए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।

वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि एयर शो के दौरान तीन किरण विमानों ने अंग्रेजी के अक्षर ‘वी’ के आकार में उड़ान भरते हुए आसमान में तिरंगे के रंगों की छटा बिखेरी। वहीं, ‘ओंकार’ की आकृति बनाते हुए एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के इस ‘एयर शो’ के तीसरे और अंतिम दिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नमो घाट पहुंचे। उनके आगमन पर काशीवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

सुखोई-तेजस जैसे विमानों ने लिया हिस्सा

वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि हवाई प्रदर्शन में सुखोई-30 एमकेआई और स्वदेशी तेजस जैसे विमानों ने हिस्सा लिया। सूर्य किरण हवाई करतब दल ने आसमान में सटीक आकृतियां बनाकर और समन्वित उड़ान का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया जबकि सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल ने अपने हवाई करतबों से लोगों का मन मोह लिया। अधिकारियों के अनुसार एक घंटे से अधिक समय तक चले इस ‘एयर शो’ के दौरान जब वायु योद्धाओं ने विमानों की वापसी उड़ान के जरिए आसमान में राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई, तो दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान समारोह स्थल पर ‘वंदे मातरम’ के स्वर गूंज उठे।

राफेल, सुखोई, मिराज-2000, तेजस, मिग-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों के साथ-साथ परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर ने भारतीय वायुसेना की अभियानगत क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वाराणसी के लोगों ने आध्यात्मिकता, भक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम देखा। भारतीय वायुसेना के शानदार एयर शो के दौरान वाराणसी के आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।

पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

अधिकारियों ने कहा कि काशी के लोगों के लिए यह महज हवाई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना की वीरता देखने और देश की सैन्य शक्ति को करीब से महसूस करने का अवसर था। ‘एयर शो’ में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र में अरविंद लिमिटेड की नयी परिधान विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और भारत के वस्त्र एवं परिधान निर्माण क्षेत्र को मजबूती देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 300 महिलाओं से संवाद भी किया।

अधिकारियों के अनुसार नयी इकाई से विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। वैश्विक बाजारों से जुड़ाव के माध्यम से वाराणसी में निर्मित परिधानों को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचाने की दिशा में भी इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री रविवार सुबह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से मिर्जामुराद जाकर उन्होंने परिधान विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से नमो घाट गए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा, “दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, वहां कुछ लोग भारत में डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।