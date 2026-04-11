भारतीय लोकतंत्र में शनिवार सुबह एक खूबसूरत पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक दूसरे से करीब 2 मिनट तक बात की। ये घटना कैमरे पर भी कैद हुई और सोशल मीडिया पर लोग इसे लोकतंत्र का शिष्टाचार बता रहे हैं। दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान यह दृश्य देखने को मिला।

पीएम मोदी और राहुल गांधी ने की बात

जब पीएम मोदी अपने काफिले के साथ संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पहुंचे, तो राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ खड़े थे। दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और लंबी बातचीत की। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन फुले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो दूसरे मंत्रियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

ज्योतिबा फुले को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी और राहुल गांधी ने मशहूर समाज सुधारक को श्रद्धांजलि दी और लंबी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फुले की 200वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और समानता और सामाजिक न्याय के लिए उनके आजीवन समर्पण की तारीफ की। एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “महान समाज सुधारक महात्मा फुले का जीवन नैतिक साहस, आत्म-चिंतन और समाज की भलाई के लिए पक्के समर्पण का एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण है।”

राहुल गांधी ने भी कहा कि ज्योतिबा फुले ने अपनी ज़िंदगी पिछड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि भेदभाव और असमानता के खिलाफ ज्योतिबा फुले के विरोध ने देश को न्याय और बराबरी की ओर एक साफ रास्ता दिखाया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनके आदर्श सामाजिक न्याय पाने की कोशिशों को प्रेरित करते रहेंगे।

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