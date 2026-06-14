प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम मोदी फ्रांस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने अपने फ्रांस दौरे की शुरुआत भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ की। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, “आज प्रधानमंत्री ने भारत इनोवेट्स 2026 में हिस्सा लेकर अपने आधिकारिक कार्यक्रम शुरू किए, जिसका उद्घाटन उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर किया। भारत इनोवेट्स इवेंट, जैसा कि आप शायद जानते हैं, दुनिया भर के दर्शकों के सामने भारतीय डीप टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स की सबसे अच्छी चीज़ें दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है। आज के इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मेड टेक, एग्री टेक, डिफेंस, स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल थे।”

विक्रम मिसरी ने कहा कि कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी देखी और उन इनोवेटर्स से बातचीत की जिनके इनोवेशन और सॉल्यूशन डिस्प्ले पर थे। उन्होंने इवेंट में फ्रांसीसी कलाकारों के काम भी देखे, जो हाल ही में 10-दिन के आर्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम के लिए भारत में जयपुर आए थे।

किन मुद्दों पर हुई बात?

विक्रम मिसरी ने बताया, “सुबह भारत इनोवेट्स इवेंट के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उनकी बातचीत में द्विपक्षीय रिश्तों की पूरी रेंज शामिल थी, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, कल्चर और एजुकेशन, मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंध शामिल थे। बातचीत का एक मुख्य फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में बाइलेटरल रिश्तों को मजबूत करने और उनमें विविधता लाने पर भी था। यह इस साल की शुरुआत में इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने को देखते हुए खास तौर पर ज़रूरी है। इस दौरे से कई नतीजे और डिलिवरेबल्स मिले हैं।”

द्विपक्षीय व्यापार ट्रेड को दोगुना करना लक्ष्य

विक्रम मिसरी ने बताया कि पांच साल के अंदर द्विपक्षीय व्यापार ट्रेड को दोगुना करने के लिए चर्चा हुई। इसमें हाई लेवल मैकेनिज्म बनाना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर बातचीत शुरू करना, एक इनोवेशन रोडमैप 2030 अपनाना, दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम में इंस्टीट्यूशन्स के बीच 19 एग्रीमेंट्स पर साइन करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके ग्लोबल गवर्नेंस पर फोकस करते हुए एक इंडिया-फ्रांस जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाना शामिल है।

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