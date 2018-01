बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया ‘क्रांतिकारी’ नेता, भारत-इजरायल के बीच 9 समझौते

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच सोमवार को औपचारिक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए बयान जारी किया। दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम, साइबर सुरक्षा, विमान सेवा, होम्योपैथी, फिल्म कॉपरेशन और सौर ऊर्जा से लेकर ‘इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इजरायल’ के संबंध में करार हुआ। पीएम मोदी ने इस मौके पर हैदराबाद हाउस में कहा कि उनके दोस्त का भारत आना उनके लिए साल की अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा, ‘पिछले साल जुलाई में मैं भारत की सवा सौ करोड़ जनता का प्यार लेकर इजरायल गया था। लौटते वक्त इजरायल की जनता और मेरे दोस्त नेतन्याहू का प्यार मेरे साथ था। हम दोनों देशों की दोस्ती को और भी मजबूत बनाएंगे। कृषि, विज्ञान, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में हम साथ में काम करेंगे।’

वहीं नेतन्याहू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें क्रांतिकारी नेता कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, ‘आप एक क्रांतिकारी नेता हैं। आपने भारत में क्रांति ला दी है और इसे नए भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। आपका इजरायल का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार किसी भारतीय नेता ने यह दौरा किया था। आपके दौरे ने इजरायल के लोगों के मन में तो उत्साह भरा ही था साथ ही साथ भारतीय मूल के इजरायलियों को भी आपके आने से बेहद खुशी हुई थी।’

Exchange of MoUs between India & Israel including on cyber cooperation & science and technology #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/346TtoaQqE

— ANI (@ANI) January 15, 2018