त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद वहां स्थित कम्युनिस्ट नेता लेनिन की मूर्ति सोमवार को ढहा दी गई थी। इस घटना से जहां सीपीआई (एम) काफी भड़की हुई है, तो अब दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि इस मामले में पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और इस तरह की घटनाओं को लेकर रोष व्यक्त किया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी देश में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्रालय ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एमएचए ने ट्वीट कर कहा, ”इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” साथ ही, इस तरह की घटनाएं ना हों, इसके लिए सभी राज्यों से कड़े कदम उठाने को भी कहा गया है।

Incidents of toppling of statues have been reported from certain parts of the country. MHA has taken serious note of such incidents of vandalism.

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति और तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति ढहाए जाने को दुखद बताया है। साथ ही, यह भी कहा है कि अगर पार्टी का कोई भी सदस्य इन घटनाओं में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाह ने ट्वीट कर कहा, ”हमारी पार्टी इस बात की समर्थक है कि देश में हर तरह की विचारधाराएं रहें। हमारे संविधान के निर्माता भी यही चाहते थे। भारत की विभिन्नता ही इसे मजबूत बनाती है। हाल ही में जो मूर्ति गिराने की घटनाएं हुई हैं, वे बेहद दुखद हैं। हमारी पार्टी इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करती।”

As a party, we in the BJP believe that a wide range of ideas and ideologies can coexist in India. This is exactly how the makers of our Constitution envisioned our great nation to be.

India’s diversity and the vibrant spirit of debate and discussion is what strengthens us.

