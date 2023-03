पीएम मोदी ने Mann Ki Baat के 99वें एपिसोड को किया संबोधित, ऑर्गन डोनेशन, नारी शक्ति, सोलर एनर्जी समेत इन मुद्दों पर की बात

नागालैंड की पहली महिला विधायक का जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (पीटीआई फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसमें एक अहम मुद्दा है ऑर्गन डोनेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि 2013 तक हमारे देश में करीब 5000 ऑर्गन डोनेशन के मामले सामने आते थे। लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 15 हजार के पार जा चुकी है। ऑर्गन डोनेशन को लेकर पीएम ने किया जागरूक पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, "जो लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतजार करते हैं, वो जानते हैं, कि इंतजार का एक-एक पल गुजरना, कितना मुश्किल होता है। ऐसे में जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है, तो उसमें ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है।साथियों ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते-जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए।" नागालैंड की पहली महिला विधायक का जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में किया। पीएम मोदी ने कहा, "नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार दो महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है, यानि, राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली हैं।" Also Read PM Modi Varanasi Visit: भारत 2025 तक TB खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा- पीएम मोदी पीएम मोदी ने तुर्की गई टीम का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आज देश की बेटियाँ हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही हैं। साथियो कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जांबांज बेटियों से भी हुई, जो तुर्कि में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गयी थीं। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है।" सोलर एनर्जी का जिक्र पीएम मोदी ने कहा, "मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरा विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब दुनिया के लोगों से मिलता हूं तो वे इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की चर्चा जरूर करते हैं। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।"

