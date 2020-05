PM Narendra Modi Speech Today LIVE, PM Modi Address to Nation on Coronavirus in India LIVE Updates: देश में कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकाडाउन के बीच पीएम मोदी मंगलवार 12 मई को राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई।

लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी का यह तीसरी बार संबोधन होगा।इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन 3.0 के बाद भी देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले आने के बाद पीएम मोदी 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को फिर से बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं।

वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी लॉकडाउन से एग्जिट प्लान का ऐलान कर सकते हैं। यानी लॉकडाउन खत्म करने का विकल्प बता सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी क्लस्टर वाइज लॉकडाउन लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3604 मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 70756 हो गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कुल केस में से 46008 एक्टिव केस हैं और 22454 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 2293 लोगों की मौत हो चुकी है।