देशवासियों से बोले पीएम मोदी, इस संकट में परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ हूं

देशभर में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बेड और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। देश में किस्तों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ऐसे समय में आम जनता हो या प्रशासन, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट को लेकर देश को संबोधित करने वाले हैं। मंगलवार रात 8:45 पर वह देश की जनता को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में वह कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं।

क्या बोले पीएम मोदी

कोरोना की दूसरी लहर आई है। जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा अहसास है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है।

शास्त्रों में कहा गया है, कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें। सही दिशा में प्रयास करें तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है।

Prime Minister @narendramodi will address the nation on the COVID-19 situation at 8:45 this evening.

— PMO India (@PMOIndia) April 20, 2021