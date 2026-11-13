कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का दावा है कि उनके फोन की टैपिंग कराई जा रही है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर लोकसभा में नेता विपक्ष ने अपने चैनल एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उनके पास अपने सभी आरोपों को साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं और ये जानकारियां उनके फोन में भी हैं।

राहुल गांधी ने कहा, “मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में मौजूद हैं जिसे प्रधानमंत्री टैप करवा रहे हैं। मेरे फोन में ऐसी कई जानकारियां और सबूत हैं जो इन आरोपों को साबित कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि आमने-सामने की बहस से यह भी साफ हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है और कौन देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है। राहुल गांधी के मुताबिक, उनके पास इस संबंध में कई अहम जानकारियां हैं जो उनके फोन में भी मौजूद हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि अगर आमने-सामने बैठकर बहस होती है तो कई ऐसे मुद्दों का खुलासा हो सकता है जिनके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो उनके आरोपों को साबित कर सकते हैं।

इंस्टाग्राम पर ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा कि जब बीजेपी संसद में बहस के लिए तैयार है तो वह सार्वजनिक मंच पर बहस करने पर जोर क्यों दे रहे हैं। इसके जवाब में राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता और कई बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है।

‘इन मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया’

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें संसद में कृषि कानूनों, वोट चोरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), चीन, जनरल एमएम नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वह लंबी-लंबी भाषणबाजी वाली बहस नहीं चाहते बल्कि ऐसी सीधी बातचीत चाहते हैं जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे से सवाल पूछ सकें और आरोपों का जवाब दे सकें।

राहुल ने बहस का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बैठें और वह दूसरी तरफ। दोनों के बीच सीधे सवाल-जवाब हों और हर मुद्दे पर खुलकर बात हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बहस में उद्योगपति गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक बनाया जाता है तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

‘बहस के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी जी’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, ”मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे।” वह इससे पहले भी कई मौकों पर नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दे चुके हैं। एक बार उन्होंने दावा किया था कि वह पांच मिनट में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री ‘गद्दार’ हैं।

‘बीजेपी ने चुनौती पर उठाए सवाल’

राहुल गांधी की इस चुनौती पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने उनकी मांग को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि राहुल संसद में उपलब्ध बहस के मंच का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि संसद पहले से ही बहस और चर्चा के लिए उपलब्ध मंच है। उन्होंने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गंभीरता और जिम्मेदारी दिखाने की नसीहत दी थी।