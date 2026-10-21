प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मकसद युवाओं को काम सीखने और नौकरी पाने का मौका देना है, लेकिन जमीनी तस्वीर अब भी पूरी तरह उत्साहजनक नहीं है। योजना में बदलाव के बाद तीसरे दौर में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी कंपनियों की ओर से दिए गए 10 फीसदी से भी कम इंटर्नशिप अवसर भर पाए हैं।

कुछ युवाओं को ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिली, तो कुछ को अपने हुनर से अलग काम मिलने के कारण बीच में ही योजना छोड़नी पड़ी। ऐसे में योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ युवाओं को जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा व्यावहारिक अनुभव देना है, जो रोजगार पाने में सचमुच मददगार साबित हो।

पद्मा, 23 साल, विजयवाड़ा: इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद पद्मा को नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी एक दोस्त ने उन्हें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के बारे में बताया। जनवरी 2025 में एक बड़ी आईटी कंपनी ने उन्हें इंटर्नशिप के लिए चुन लिया। एक साल की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद उसी कंपनी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया।

सुनील, 22 साल, रांची: सुनील के पास तकनीकी डिप्लोमा था। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से उन्हें अपने हुनर को निखारने का मौका मिलेगा। लेकिन 2025 में जिस माइक्रोफाइनेंस और ग्रामीण बैंकिंग कंपनी में उन्होंने इंटर्नशिप की, वहां उन्हें कर्ज की वसूली करने वाले एजेंट के तौर पर गांवों में फील्ड वर्क पर लगा दिया गया। वह बीच में ही इंटर्नशिप छोड़कर चले गए और अब तक बेरोजगार हैं।

मोहित: दो साल पहले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पहले दौर में मोहित को सार्वजनिक क्षेत्र की एक तेल रिफाइनरी कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी। उन्हें पेट्रोल पंपों पर जाकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई दूसरी ट्रेनिंग नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने एक महीने बाद ही इंटर्नशिप छोड़ दी।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) में बदलाव किए जाने के बाद तीसरे दौर में इसमें शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। पहले यह योजना देश की शीर्ष 500 कंपनियों तक सीमित थी, लेकिन अब इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ-साथ तेजी से उभरते नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, हर महीने मिलने वाली राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है, उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तों में ढील दी गई है और इंटर्नशिप की अवधि भी पहले के 12 महीने से घटाकर 6 से 9 महीने कर दी गई है।

इन बदलावों का असर यह हुआ कि इस साल अप्रैल में शुरू हुए योजना के तीसरे दौर में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में 67 से 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौर की इंटर्नशिप दिसंबर में खत्म होगी।

हालांकि, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि असली चुनौती युवाओं को इंटर्नशिप के मौके को गंभीरता से लेने, उसे पूरा करने, काम के दौरान जरूरी हुनर सीखने और नौकरी के लिए खुद को तैयार करने की है।

योजना के पहले दो दौर में 40 फीसदी से ज्यादा युवाओं ने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। इनमें से कुछ को तो आगे चलकर स्थायी नौकरी भी मिल गई। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी रहे, जिन्होंने इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी। इनमें से कुछ युवाओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इंटर्नशिप के दौरान खास काम से जुड़ा हुनर सीखने और काम करते हुए ट्रेनिंग लेने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से उन्होंने बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और आईटी क्षेत्र में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं का अनुभव बाकी क्षेत्रों के मुकाबले काफी बेहतर रहा।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तीसरे दौर में इंटर्नशिप के लिए कंपनियों की ओर से दिए गए कुल अवसरों में से अब तक 9.5 फीसदी अवसर ही भर पाए हैं। यानी इतने ही अवसरों पर युवाओं ने इंटर्नशिप शुरू की है। यह आंकड़ा पहले दौर के 6.9 फीसदी और दूसरे दौर के 6.1 फीसदी के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन अब भी काफी कम है।

वहीं, इंटर्नशिप पूरी करने वाले युवाओं का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है। पहले दौर में इंटर्नशिप शुरू करने वाले कुल युवाओं में से 42.6 फीसदी ने इसे पूरा किया था। दूसरे दौर में यह आंकड़ा घटकर 39.4 फीसदी रह गया। तीसरे दौर की इंटर्नशिप अभी जारी है और दिसंबर में पूरी होगी।

कहीं सिर्फ पेट्रोल पंपों के चक्कर, तो कहीं कर्ज वसूली का काम

दो साल पहले योजना के पहले दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की एक तेल रिफाइनरी कंपनी में इंटर्नशिप करने वाले मोहित ने बताया कि उन्हें एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पर जाकर ग्राहकों से कंपनी के ऐप के जरिए भुगतान करने के लिए कहना होता था। ऐसा करने पर ग्राहकों को कैशबैक मिलने का ऑफर दिया जाता था।

लखनऊ से फोन पर बात करते हुए मोहित ने कहा, “उस समय मैं बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) के पहले साल में था। मुझे इंस्टाग्राम के जरिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में पता चला था। मैं इसमें इसलिए शामिल हुआ था, ताकि कुछ नया सीख सकूं और अपने हुनर को बेहतर बना सकूं। लेकिन वहां न तो ऑफिस में काम करने का मौका मिला और न ही किसी तरह की स्किल ट्रेनिंग दी गई। बस पेट्रोल पंपों पर जाकर ग्राहकों से बात करनी होती थी। वहां कुछ नया सीखने को नहीं था, इसलिए मैंने इंटर्नशिप छोड़ दी।” कुछ दूसरे युवाओं का अनुभव भी ऐसा ही रहा।

झारखंड के रांची के रहने वाले 22 वर्षीय सुनील के पास कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस यानी कंप्यूटर के उपकरणों की देखभाल और मरम्मत का डिप्लोमा है। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान उन्हें आसपास के गांवों में कर्ज वसूली करने वाले एजेंट के तौर पर काम करना पड़ा।

सुनील ने बताया, “मैंने कंप्यूटर की देखभाल और मरम्मत की पढ़ाई की थी। इसलिए मैं चाहता था कि मुझे ऑफिस में काम करने का मौका मिले, जहां मैं अपने विषय से जुड़ी कुछ नई चीजें सीख सकूं। लेकिन इसके बजाय मुझे कर्ज वसूलने के लिए गांवों में भेज दिया गया। गांवों में कई बार लोगों के पास तुरंत कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उनसे मिलने के लिए बार-बार जाना पड़ता था और कई घंटे निकल जाते थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता था। इसलिए मैंने इंटर्नशिप छोड़ दी।”

दो अन्य उम्मीदवारों ने बताया कि इंटर्नशिप के दौरान ही उन्हें दूसरी जगह स्थायी नौकरी के अवसर मिल गए थे। वहीं, कुछ निजी कारणों से इंटर्नशिप बीच में छोड़कर चले गए।

पद्मा को मिली ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के बाद उसी कंपनी में नौकरी

जहां कुछ युवाओं को इंटर्नशिप से निराशा हाथ लगी, वहीं कुछ के लिए यह नौकरी पाने का रास्ता भी बनी। विजयवाड़ा की रहने वाली पद्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्हें उसी बड़ी आईटी कंपनी में स्थायी नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने इंटर्नशिप की थी।

पद्मा की इंटर्नशिप में सीखने और ट्रेनिंग की बाकायदा व्यवस्था थी। शुरुआत में चार महीने तक प्रशिक्षकों की मदद से पढ़ाई और ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद दो महीने तक उन्होंने अपनी सुविधा और रफ्तार के हिसाब से डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की और मार्गदर्शन लिया। फिर छह महीने तक कंपनी में काम करते हुए ट्रेनिंग दी गई।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने का यह कार्यक्रम पूरा करने के बाद पद्मा ने नौकरी के लिए भर्ती परीक्षाएं दीं। एक महीने के भीतर, मार्च 2026 में, उन्हें स्थायी नौकरी मिल गई।

पद्मा ने बताया, “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से मुझे तकनीकी और गैर-तकनीकी, दोनों तरह के हुनर सीखने को मिले। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं नौकरी के अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाई। योजना के तहत अपने 12 महीने पूरे करने के बाद, जिसमें छह महीने की ट्रेनिंग और छह महीने काम करते हुए ट्रेनिंग शामिल थी, मैंने एनक्यूटी (नेशनल क्वालिफायर टेस्ट) जैसी भर्ती परीक्षाएं भी दीं। इसके एक महीने के भीतर ही मार्च 2026 में मुझे स्थायी नौकरी मिल गई।”

युवाओं के सामने रोजगार की बड़ी चुनौती

भारत में कामकाजी उम्र के युवाओं की बड़ी आबादी को देश की ताकत माना जाता है। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन पर्याप्त नौकरियां न मिलना इस ताकत का पूरा फायदा उठाने में बड़ी रुकावट बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों में युवाओं की बेरोजगारी दर 15.1 से 16.2 फीसदी के बीच रही। अगस्त में यह दर 15.1 फीसदी दर्ज की गई। अप्रैल 2025 में, जब मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े पहली बार जारी किए गए थे, तब युवाओं की बेरोजगारी दर 13.8 फीसदी थी।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि देश में 25 फीसदी युवा ऐसे थे, जो न तो नौकरी कर रहे थे, न पढ़ाई कर रहे थे और न ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस स्थिति को अंग्रेजी में ‘नीट’ (NEET) कहा जाता है, यानी ऐसे युवा जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण, किसी से भी नहीं जुड़े हैं।

नीति आयोग की ओर से अगस्त में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ भारतीय ऐसे थे, जो न तो पढ़ाई कर रहे थे, न काम कर रहे थे और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण ले रहे थे।

एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा इस मकसद से की गई थी कि पांच साल में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। योजना का पहला पायलट चरण 3 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था।

शुरुआत में 21 से 24 साल की उम्र के ऐसे युवा इसके लिए आवेदन कर सकते थे, जो पूर्णकालिक नौकरी नहीं कर रहे थे और न ही किसी शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे।

शैक्षणिक योग्यता के तहत हाईस्कूल या इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे। इसके अलावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रमाणपत्र हासिल करने वाले, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा करने वाले और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीफार्मा जैसी डिग्री लेने वाले उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र थे।

योजना के शुरुआती प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की ओर से हर महीने 4,500 रुपये सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए दिए जाने थे। इसके अलावा, संबंधित कंपनी अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड से हर महीने 500 रुपये देती थी।

यानी युवाओं को हर महीने कुल 5,000 रुपये मिलते थे। इसके साथ ही, दूसरे जरूरी और छोटे-मोटे खर्चों के लिए सरकार की ओर से सालाना एक बार 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान था।

युवाओं की शिकायतों के बाद सरकार ने बदले नियम

योजना के पहले और दूसरे दौर से मिले अनुभवों और सुझावों के आधार पर सरकार ने इस साल मार्च में इसमें बदलाव किए। इंटर्नशिप की अवधि को लचीला बनाते हुए इसे छह या नौ महीने का कर दिया गया। पहले इसकी अवधि 12 महीने थी।

हर महीने मिलने वाली राशि भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई। इसके साथ ही, आवेदन करने की उम्र की सीमा 21 से 24 साल से बदलकर 18 से 25 साल कर दी गई।

शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव हुआ। अब मास्टर डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवारों के साथ-साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी पात्र उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर लिया गया।

इन बदलावों से योजना के तीसरे दौर में युवाओं की भागीदारी जरूर बढ़ी है। लेकिन इंटर्नशिप के कुल अवसरों में से अब भी 10 फीसदी से कम का भर पाना और दूसरे दौर में इंटर्नशिप पूरी करने वाले युवाओं का आंकड़ा 40 फीसदी से नीचे रहना दिखाता है कि सिर्फ आर्थिक मदद बढ़ाने और नियमों में ढील देने से काम नहीं चलेगा। युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान उनके विषय और रुचि के मुताबिक काम, बेहतर ट्रेनिंग और ऐसा व्यावहारिक अनुभव देना भी जरूरी है, जो आगे चलकर उन्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सके।