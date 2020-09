BJP के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर पर आने वाले निर्णय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है। सरकार में रहते हुए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसे वह जानते हैं। स्वामी ने ये बातें एक टीवी चैनल से विशेष बातचीत के दौरान कही थीं। उन्होंने इस दौरान पू्र्व पीएम राजीव गांधी को राम मंदिर के लिए श्रेय दे दिया।

हिंदी खबरिया चैनल ‘TV9 Bharatvarsh’ की सुमैरा खान से बातचीत के दौरान स्वामी ने कहा था, “प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं हैं…राम मंदिर में। सारी बहस तो की हम लोगों ने। सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जो मैं जानता हूं कि हम कह सकते कि निर्णय आया है। वास्तव में जिन्होंने काम किया है, उनका मैंने नाम दिया है। पहले- राजीव गांधी।”

देखें, VIDEO:

Girgit Swamy Saying PM Modi had no Role in building Ram Mandir and he is giving Credit to Rajiv Gandhi for it pic.twitter.com/AYD2fNk7Aq

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) September 28, 2020