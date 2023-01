Centre said In Affidavit on PM CARES: नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत के लिए स्थापित की गई प्रधानमंत्री निधि (PM CARES) “सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority)” नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) में सार्वजनिक प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रस्ट इसलिए इसके प्रावधानों के तहत नहीं आता है।

केंद्र ने कहा, “यह संसद या विधानमंडल द्वारा नहीं स्थापित किया गया”

अदालत को सौंपे गए एक विस्तृत हलफनामे में केंद्र ने कहा, “PM CARES फंड भारत के संविधान (Constitution of India) या संसद (Parliament) या राज्य विधानमंडल (State Legislature) द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया है।” इसमें कहा गया है, “यह ट्रस्ट (Trust) न तो इरादतन है और न ही वास्तव में किसी सरकार द्वारा स्वामित्व (Owned), नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित (Financed) है और न ही सरकार का कोई साधन है। ट्रस्ट के कामकाज में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

अदालत अपने कामकाज में पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने के लिए संविधान के तहत PM CARES फंड को ‘राज्य’ घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जुलाई में केंद्र द्वारा दायर एक पृष्ठ के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी।

ट्रस्टी बोर्ड में गृहमंत्री, वित्तमंत्री और पूर्व जज भी शामिल हैं

हलफनामे में कहा गया है कि “न्यासी बोर्ड (Trustees Board) की संरचना जिसमें पदेन सार्वजनिक पद के धारक शामिल हैं, केवल प्रशासनिक सुविधा और ट्रस्टीशिप के सुचारू उत्तराधिकार के लिए है।” PM CARES के न्यासी बोर्ड में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया, “उपराष्ट्रपति जैसे सरकार के उच्च पदाधिकारियों ने राज्यसभा सदस्यों से दान करने का अनुरोध किया था” और “पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड के रूप में पेश किया गया है।” हलफनामा में हालांकि PM CARES फंड को एक “सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट” कहा गया है, जो केवल “स्वैच्छिक दान” स्वीकार करता है और “केंद्र सरकार का कार्य नहीं है,” प्रतिक्रिया में कहा गया, “PM CARES फंड को सरकार की ओर से धन या वित्त प्राप्त नहीं होता है।”

सरकार ने कहा, “पीएम केयर्स राष्ट्रीय प्रतीक और डोमेन नाम ‘https://gov.in’ का उपयोग करता है क्योंकि उनका उपयोग प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) द्वारा किया जाता है। PM CARES फंड को PMNRF की तर्ज पर प्रशासित किया जाता है, क्योंकि दोनों की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।” उच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यालय से सरकार के मामले में बहस करने के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में अदालत को सूचित करने को कहा है।

पीएम केयर्स फंड का गठन 1 अप्रैल, 2020 को कोविड-19 प्रकोप जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए धर्मार्थ योगदान प्राप्त करने के लिए किया गया था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि पीएम-केयर्स फंड में कंपनियों द्वारा योगदान अनिवार्य कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) व्यय की ओर गिना जाएगा।

(with inputs from Bar and Bench, Live Law)