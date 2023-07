कौन हैं वो ‘खास’ जिससे मिलने उनके घर खुद गए PM मोदी?

पंकज चौधरी यूपी की सियासत का एक बड़ा नाम है। महाराजगंज की राजनीति में इस नेता ने खुद को खूब चमकाया है, 6 बार यहां से सांसद बनने का मौका मिला है।

पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने गीताप्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हिस्सा लिया था। अब उस गोरखपुर दौरे की सबसे खास बात ये रही कि पीएम मोदी ने कुछ समय केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के घर बिताया। करीब 10 मिनट पीएम वहां रहे, उनके परिवार से मिले, मां की सेहत का हालचाल लिया और बच्चों के साथ भी खेला। अब सभी के मन में सवाल है ये पंकज चौधरी कौन हैं? पंकज चौधरी यूपी की सियासत का एक बड़ा नाम है। महाराजगंज की राजनीति में इस नेता ने खुद को खूब चमकाया है, 6 बार यहां से सांसद बनने का मौका मिला है। बड़ी बात ये है कि पंकज चौधरी ने सियासत में कदम काफी छोटे पद के साथ रखा था। वे 1989 में नगर निगम के पार्षद के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। इसके बाद महापौर बनने का मौका मिला और फिर 1991 में यूपी की बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य बन गए। महराजगंज के साथ भी 1991 में ही पंकज चौधरी का सफर शुरू हुआ था। तीन बार तो वे लगातार यहां से लोकसभा चुनाव जीत गए, यानी कि हैट्रिक लगा दी। लेकिन 13वीं लोकसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उस हार ने भी उन्हें उनके सफर पर आगे बढ़ने से नहीं रोका, मेहनत करते रहे, जमीन पर जनता कनेक्ट बना रहा। इसी का नतीजा ये रहा कि अगले लोकसभा चुनाव में फिर उन्होंने बाजी मारी और बड़ी जीत दर्ज की।

