कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहले की गई घोषणाओं का हवाला देते हुए सोमवार को कटाक्ष किया कि खुश हो जाइए कि आधारभूत ढांचे से संबंधित योजना का आकार हर साल जीडीपी से भी तेज बढ़ रहा है। उन्होंने लगातार तीन ट्वीट करके मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष किया।

चिदंबरम ने ट्वीट में तंज कसा कि 15 अगस्त, 2020 को मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय आधारभूत ढांचागत पाइपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 100 लाख करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त, 2021 को पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति आधारभूत ढांचागत योजना की शुरुआत की। उन्होंने तंज कसा कि खुश हो जाइए कि आधारभूत ढांचे की योजना का आकार जीडीपी से भी ज्यादा तेज गति से बढ़ता जा रहा है।

पीएम मोदी ने रविवार को अपने भाषण में 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम गतिशक्ति शुरू करने की घोषणा की थी। मोदी ने कहा कि भारत आने वाले कुछ समय में गति शक्ति योजना का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के समक्ष रखेगा। 100 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की यह योजना लाखों लोगों के लिए रोजगार का अवसर अपने साथ लेकर आएगी। यह पूरे देश के लिए ऐसा मास्टर प्लान होगा।

पीएम का कहना था कि परिवहन के साधनों में तालमेल नहीं है। यह योजना इस गतिरोध को भी तोड़ेगी। इस योजना के तहत भारत अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी और उसे आगे बढ़ाएगी। योजना के जरिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, जिसका फायदा देश के युवा वर्ग को होगा।

On August 15, 2020 PM Modi said the “National Infrastructure Pipeline Project will play an important role. Rs 100 lakh crore will be spent on this project”

On August 15, 2019, PM Modi announced hus decision to invest Rs 100 lakh crore for modern infrastructure

On August 15, 2021 PM Modi announced the launch, in the near future, of a Rs 100 lakh crore Gati Shakti infrastructure plan

India is thrice blessed. We now have a Rs 300 lakh crore plan that will be launched in the near future

