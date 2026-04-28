IPS Ajay Pal Sharma News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के अंतिम चरण 29 अप्रैल तक न्यायालय चुनाव के दिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निर्देश पारित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा, “मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि 29 अप्रैल तक चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के संबंध में मैं कोई आदेश पारित नहीं करूंगा। 29 अप्रैल के बाद ही आदेश पारित किया जाएगा।”

हम क्या करेंगे- कोर्ट

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकारी वोटर्स को धमका रहा था, तो कोर्ट ने उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, “क्या किया जा सकता है? हम क्या करेंगे?”

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाने वाले अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते हुए देखा गया। टीएमसी ने अधिकारी के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की।

कृप्या अधिकारी को रोंके- याचिकाकर्ता के वकील

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आज दोपहर मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायालय को बताया गया कि चुनाव आयोग उन्हें अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करने से रोकने में विफल रहा है। वकील ने कहा, “ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि वह एक उम्मीदवार के घर गया था और उम्मीदवार की अनुपस्थिति में ड्राइवर को धमकी दी थी। वह लगातार धमकी दे रहा है।”

वकील ने कहा, “यह बेहद आवश्यक परिस्थिति है। कृपया अधिकारी को रोकें।” हालांकि, न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि वह इस स्तर पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

IPS अजयपाल शर्मा को लेकर क्यों छिड़ा विवाद?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर दबिश देने के बाद से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ें पूरी खबर…