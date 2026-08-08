कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में अपने घर पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) से सवाल-जवाब किए और मांग की कि अधिकारी को ड्यूटी से हटा दिया जाए। दीपके का आरोप था कि पीएसआई लोगों को उनसे मिलने से रोक रहा था और आने वालों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। यह घटना शहर के वालुज एमआईडीसी इलाके में दीपके के घर पर हुई।

दीपके के अनुसार, धमकियों के मद्देनजर और वहां जमा होने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके आवास पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि पीएसआई उनसे मिलने आने वाले लोगों के आने-जाने को कंट्रोल और मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा था।

दीपके और अधिकारी के बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपके और अधिकारी के बीच हुई बातचीत के वीडियो, साथ ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ फोन पर हुई बातचीत के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए और तेजी से वायरल हुए। एक वीडियो में दीपके को अधिकारी के बर्ताव पर आपत्ति जताते और आने वालों को रोकने के उसके अधिकार पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है।

आप दिल्ली पुलिस जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं- दीपके

दीपके ने सादे कपड़ों में मौजूद पीएसआई से कहा, “जब मैं लोगों को अंदर आने के लिए कह रहा हूं, तो उन्हें मेरे घर आने देने में क्या दिक्कत है? आप दिल्ली पुलिस जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। आप (पुलिस) मुझे यह नहीं बताएंगे कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं।” इसके बाद दीपके ने अधिकारी से परिसर छोड़ने के लिए कहा और बोला, “आप कृपया बाहर चले जाइए, मुझे अपने घर में आपकी जरूरत नहीं है।”

क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है- अभिजीत दीपके

एक अन्य वीडियो में सीजेपी के संस्थापक को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से फोन पर बात करते हुए और अपनी शिकायत दोहराते हुए देखा जा सकता है। दीपके ने फोन पर कहा, “सुरेश नाम का एक पीएसआई यहां आया है और वह मुझसे मिलने आने वाले लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है। वह लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहा है। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? मुझे वह नहीं चाहिए, उसे यहां से हटा दो।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के सीआईडी के कर्मी सादे कपड़ों में उनके आवास के पास मौजूद थे। दीपके ने दावा किया, “एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि मेरे घर के पास कुछ सीआईडी ​​के लोग देखे गए थे। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तो उन्होंने खुलासा किया कि वे सीआईडी ​​के थे। रिपोर्टर ने यह भी देखा कि सीआईडी ​​के एक कर्मी के फोन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ था, जिसका नाम ‘हिट स्प्रे’ था। रिपोर्टर ने मुझे बताया कि वे यहीं से अपनी रिपोर्ट भेज रहे थे।”

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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के Gen-Z पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अभिजीत दीपके ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि भागवत के बयान में सबसे अहम बात यह थी कि Gen-Z को एंटी नेशनल नहीं कहा जाना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…