अरबपति कारोबारी और Reliance Industries Limited (RIL) चैयरमैन मुकेश अंबानी गुरुवार को दादा बन गए। बड़े बेटे को बेटा हुआ। अंबानी परिवार के प्रवक्ता की ओर से बताया गया, ‘‘श्लोका और आकाश अंबानी मुंबई में एक बच्चे के माता-पिता बने हैं।’’ बयान में आगे बताया गया, ‘‘नीता और मुकेश अंबानी को पहली बार दादा-दादी बनने की खुशी है। नए बच्चे के आने से मेहता और अंबानी परिवारों को बहुत खुशी मिली है। मां और बेटा दोनों ठीक हैं।’’

आकाश डैडी बने, तो उनके पिता मुकेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पोते के साथ पहला फोटो खिंचाया, जो सोशल पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स उसे लेकर पर मजेदार मीम्स और कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मजाकिया लहजे में गुजारिश करते हुए कहा कि दादा बन जाने की खुशी में आप (मुकेश अंबानी) एक साल के लिए JIO सेवाएं मुफ्त कर दीजिए।

