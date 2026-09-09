पंजाब में नशे के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पंजाब में नशे के चलते गुलज़ार सिंह की मौत के मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्लीी के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर राहुल गांधी के दावों को ‘सरासर झूठ’बताया और उन्हें संबंधित गांव का दौरा करने की चुनौती दी।

इससे पहले बुधवार को ही लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार की किसी भी तरह की आलोचना करने पर लोगों को ‘धमकियों और प्रताड़ना’ का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज करने की भी मांग की।

‘लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं’

केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा, ”राहुल जी, पंजाब सरकार नशे के विरुध्द निर्णायक युद्ध लड़ रही है। पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लायी। अकाली दल और बीजेपी की सरकार लायी। पहली बार पूरे देश में कोई राज्य नशे के ख़िलाफ़ इस तरह से युद्ध छेड़ रहा है। आज पंजाब सरकार काँग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के फैलाये नशे को साफ़ करने की कोशिश कर रही है।”

केजरीवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ”मुझे बेहद दुख है कि आप जैसा नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहा है। इस व्यक्ति की मौत पर राजनीति करने के लिए कल आपके विधायक भी जब उस गांव में गये तो गाँव वालों ने उन्हें निकाल दिया। ये विडियो देखिए। वो इसलिए क्योंकि जो आपने लिखा है वो सरासर झूठ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी एक चक्कर इस गाँव का लगाकर आ जाइए।”

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक का विरोध इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी की ओर से लिखी गई बातें उनके अनुसार ‘सरासर झूठ’ हैं।

‘एक चक्कर इस गांव का लगाकर आ जाइए’

अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी एक बार संबंधित गांव का दौरा करना चाहिए और वहां के लोगों से वास्तविक स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार के किसी मंत्री या विधायक का मृत व्यक्ति की मौत से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से इस मामले में राजनीति नहीं करने की अपील करते हुए कहा, ”आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।”

पंजाब में नशे का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने एक बार फिर राज्य की सियासत में नशे के मुद्दे को प्रमुख बना दिया है।

राहुल ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ”पंजाब की AAP सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है – सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे तो जवाब धमकी और torture से मिलेगा। अपने बेटे को नशे का शिकार बनते देखने वाले, दलित समुदाय से आने वाले गुलज़ार सिंह जी ने वित्त मंत्री से सिर्फ़ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों है?”

नेता विपक्ष ने आगे कहा, ”बस इस बात पर उन्हें इतना प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफ़ी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने ज़हर खा लिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए, इलाज के अभाव में, आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गए। पिछले हफ्ते मैंने एक युवा मोहनजीत सिंह से भी बात की जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ़ प्रदर्शन करने पर प्रताड़ित किया गया।” पढ़ें पूरी खबर…