भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेकर विदेश भागे कारोबारी विजय माल्या ने कहा कि वह भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। माल्या के इस बयान ने देश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अरुण जेटली पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां जेटली के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, पीएल पुनिया ने कहा कि विजय माल्या के भागने के दो दिन पहले संसद में अरुण जेटली के साथ उनकी लंबी बैठक हुई थी। मैंने यह खुद देखा था। हालांकि, इस पूरे मामले को अरुण जेटली बेबुनियाद बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पुनिया ने ट्वीट कर कहा, “अरुण जेटली झूठ बोल रही है। मैंने विजय माल्या और अरुण जेटली को संसद के सेंट्रल हॉल में बातचीत करते देखा था। यह देखने से गंभीर वार्ता लग रही थी। हो सकता है कि उसी बातचीत में जेटली ने माल्या को देश छोड़ने की सलाह दी होगी। कहा होगा कि चले जाइए यहां से, यहां की जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ी है। चौकीदार न केवल भागीदार बल्कि गुनाहागर भी है। मैंने तो देखा था, जेटली इसका खंडन करें। संसद सदस्य होने के नाते मैं भी वहां सेंट्रल हॉल में था।”

Arun Jaitly is lying. I saw him having prolonged meeting in Central Hall of Parliament about two days before he was allowed to escape from India. Choukidar is not only Bhagidar but also Gunahagar. @INCIndia @INCChhattisgarh https://t.co/VJkDk1ZCkK

— P L Punia (@plpunia) September 12, 2018